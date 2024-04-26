南電：半導體業第2季開始回溫 下半年重返成長

IC載板廠南電董事長吳嘉昭表示，儘管地緣政治風險讓台灣電路板廠商面臨挑戰，但台灣半導體技術領先且群聚效應強，預估半導體產業營運第2季開始回溫，下半年重返成長軌道，南電積極爭取雲端人工智慧（AI）、AI PC和高階網通應用商機。

南電將於5月28日舉行股東會，展望總體經濟動向，吳嘉昭在營業報告書中指出，通膨逐漸趨緩，各國放慢升息腳步，消費電子庫存去化已接近尾聲，在總體經濟改善、廠商回補庫存、新世代產品陸續推出等助益下，多數半導體廠商營運在第1季落底，預期第2季起開始回溫，下半年重返成長軌道。

觀察地緣政治風險，吳嘉昭表示，美國增加對中國禁令，限制人工智慧（AI）應用的高階運算晶片銷往中國，影響供應鏈銷售，在地緣政治風險影響下，晶片廠商降低大中華地區供貨比重，或要求供應商生產地多元化，使得台灣電路板廠商營運面臨挑戰。

不過吳嘉昭指出，台灣半導體廠商技術領先，群聚效應強，上下游供應鏈完整，國際大廠持續強化與台灣半導體廠商合作，此外美國雲端服務廠商為了強化AI運算效率、中國大陸資料中心廠商為了突破美國禁令封鎖，均積極開發特殊應用晶片（ASIC），帶來潛在商機。

展望南電今年營運，吳嘉昭表示，爭取雲端AI、AIPC及高階網通應用商機，也增聘更多研發、製程改善以及人工智慧等專才，開源與節流並行，強化南電營運績效。

南電說明，在IC載板，持續與客戶開發雲端伺服器處理器、800G交換器、高階AI晶片等大尺寸高層數IC載板；在電路板，南電積極切入AI伺服器供應鏈，量產高階繪圖晶片（GPU）顯示卡和網通卡應用電路板。