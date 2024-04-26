宇瞻、虹彩光電合作聯展 Touch Taiwan 大秀新品

宇瞻（8271）與握有膽固醇液晶專利的虹彩光電合作聯展，推出膽固醇全彩電子紙看板與各式商業應用，展示市面上顯色最豐富的1,600萬色真全彩電子紙產品，讓電子紙市場有更豐富優質的節能顯示選擇。

顯示器年度盛會Touch Taiwan於24日開展，持續關注永續創新議題的宏碁創辦人施振榮先生亦到場共襄盛舉。本次展會可見多家廠商加入電子紙應用領域，宏碁創辦人施振榮認為，電子紙將進入全彩百家齊放的時代，隨著全球各國對永續環保越來越重視，電子紙能夠利用技術降低耗能，加上全球電子紙技術主要供應者都在台灣，這是非常有利的契機，而全彩應用與中大型尺寸普及將會是未來幾年的重要突破點。當電子紙在顯示技術越趨多元成熟，台灣電子紙產業生態圈就能共創更高價值。

本屆Touch Taiwan由虹彩光電與宇瞻聯合展出膽固醇液晶全彩電子紙應用產品，虹彩光電掌握全球膽固醇液晶電子紙關鍵專利，致力於技術創新研發。宇瞻科技執行長張家騉表示，宇瞻看好電子紙市場將持續發展，特別針對全採電子紙應用領域，不限於電子紙看板開發；待後續市場規模上升，光學檢測需求也會應運而生，這也是宇瞻可提供的服務，宇瞻將以務實創新角度投入產品開發，把電子紙產業視為多元技術投資與實踐ESG實務的重要方向之一。

虹彩光電董事長廖奇璋表示，本次Touch Taiwan的參訪專業人士與民眾對全彩電子紙的關注度與認同度明顯提高，對於膽固醇液晶的色彩表現、刷新時間等，虹彩光電將會持續追求卓越與高品質。全彩顯示應用範圍更廣，將可以提高電子紙更加普及的機會。

此外，針對永續減碳，膽固醇液晶全彩電子紙還擁有節省能源消耗的加分條件可內建太陽能板，達成具有自供電效果的電子紙顯示系統。』

近年淨零碳排為全球重要關注焦點，如何透過電子紙顯示技術達到綠色顯示，並真正落地普及，是目前各家技術擁有者、產品開發商的共同課題，也是宇瞻認為深具前景、積極開發的創新應用領域。