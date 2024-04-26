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鴻海擴大綠電布局 注資開鴻能源上限10億元

中央社／ 台北26日電

鴻海擴大綠電布局，今天公告子公司富泰國際投資，挹注不超過新台幣10億元，給鴻海與中華開發資本於2023年3月共同成立的開鴻能源，拓展台灣綠能電力事業。

鴻海說明，開鴻能源的目標募集總承諾投資金額60億元，富泰國際投資承諾出資比例16.67%，最大承諾投資金額不超過10億元。

鴻海2023年3月與中華開發資本簽署合作備忘錄，規劃共同成立開鴻能源，資本總額目標60億元，布局台灣綠能電力事業。

鴻海先前指出，這是科技業者攜手金融業、協助產業能源轉型所建立的綠能投資平台，引領資金投入永續發展的綠能產業，提供企業亟需綠電，並創造相對穩定的投資收益。

鴻海日前宣布響應RE100倡議，承諾在2040年全球廠區將100%使用綠電。鴻海指出，2023年綠電使用占比已超過40%，未來也會逐年持續增加。

鴻海也積極邁向淨零碳排，日前宣布集團淨零（Net Zero）目標正式獲科學減碳目標倡議組織SBTi（Science Based Target initiative）批准。

綠電 鴻海

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