楊文科以「智慧 韌性之縣」開啟智慧治理拓產業新局

年度最大AI博覽會AI EXPO Taiwan 2024由DIGITIMES主辦，已在台北圓山花博爭豔館盛大開展。新竹縣長楊文科率縣府團隊，以智慧治理與AI智慧園區前瞻趨勢，透過主題展區、IC之音Live Studio專訪、及高峰論壇「不知講堂」，連結世界級企業與產官學研的生成式AI生態系，共同展現最新AI技術與未來城市發展策略。

新竹縣政府引領科技前沿，與進駐新竹縣AI智慧園區的四大企業：緯創資通（3231）、普生集團、智邦科技（2345）、義隆電子（2458），共同推動5G、AI、IoT、行動載具與智慧醫療等產業發展，於主題展區為民眾開啟未來之門。

緯創資通將於AI智慧園區建立研發總部，投入智慧研發與智慧製造，以AI提升核心競爭力，改善人類生活。普生（4117）集團拓展AI精準醫療領域，將於此打造節能減碳及擁有九大中心的廠辦大樓，積極整合人工智慧精準檢測等大健康領域。智邦科技為全球領先的網路及通訊方案領航者，提供AI伺服器、AI交換器、800g光纖收發器等完整解決方案，釋放AI無限潛能。義隆電子則深耕ADAS系統與智慧交通方案，擁有AI邊緣運算、AI影像辨識等關鍵技術，前景可期。

竹縣府榮獲2023年智慧城市卓越貢獻獎—智慧治理獎、IDC 2023 未來企業大獎「智慧城市類別-最佳互連城市獎」、資料開放金質獎第二組地方政府第一名，規劃最具代表性、內容豐富的智慧城市展出。

楊文科接受場內IC之音Live Studio主持人朱楚文直播專訪時，回應民眾對改善交通的期待，除了六家高鐵橋下聯絡道延伸至竹科已完工通車，其他硬體建設也陸續展開。AI應用方面，透過「智慧交通燈號控制系統」與新竹市政府合作，舒緩經國大橋（自強南北路）往返竹科交通壅塞問題，可以節省行車時間30％；同一系統在竹北交流道周邊也可節省行車時間21％。整體系統可減少1,346公噸碳排放。

新竹縣引進AI等新科技，盤整府內各單位的業務，已經完成137項新的簡政便民措施，其中最大的改變，是將人工查詢轉為線上查詢，讓民眾線上查詢各項申請案的進度，大幅減少紙本資料的填寫與等候的時間。以縣民最關心的公立及非營利幼兒園抽籤為例，家長就能在線上看到招生簡章及各園招生名額，並透過網路報名、抽籤，讓民眾更便利，資訊更透明。

談到新竹縣AI智慧園區，楊文科特別提到他服務的生涯中，走遍竹科、中科、南科，看到當前的AI趨勢，而新竹縣也具備該領域發展的顯著優勢。AI離不開半導體，竹科的寶山一期二期，台積電（2330）的關鍵基地都在新竹縣，大新竹的清交大與工研院都蘊含巨大的研發能量。藉由四大企業的進駐，未來AI智慧園區預計可引進就業人口4,000人，並創造新台幣1,000億元產值。

同時，園區也規劃興建「AI產業願景館」，包含「國際會議廳」、「創新育成中心」、「研發中心」等，配合青創基地及新竹AIoT加速器，可望吸引新創企業與充滿創意的年輕人進駐，並由四大企業扮演「以大帶小」的角色，讓新竹縣的AI產業百花齊放，更加精彩。