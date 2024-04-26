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英特爾公布財報盤後股價跌 但鴻海、華碩後市有利

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Intel公布第1季財報，每股獲利（EPS）為0.18美元，優於市場預期的0.13美元；法人機構表示，從Intel財報表現可知，含筆電和個人電腦（PC）處理器晶片業務的客戶端運算事業（CCG）第1季營收已連兩個季度有年增長表現，代表Intel PC業務與PC市場的需求正持續改善中。

另外，資料中心和人工智慧事業（DCAI）第1季營收為年增5%的表現，已轉為年對年的正成長表現。但第2季營收、EPS展望低於市場預期，導致盤後股價下跌。法人機構表示，Intel第2季營收與獲利展望低於市場預期，主要是整體PC與Server市場在第2季是相對淡季的時候所致，但從PC與Server上游晶片商Intel的第1季財務表現可知，PC 與Server市場需求仍持續改善中，將有利後續相關供應鏈後續的營運表現，因此在台灣終端組裝廠與品牌廠相關供應鏈中，看好鴻海（2317）、華碩（2357）、文曄（3036）等營運後市。

Intel 營收 財報

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