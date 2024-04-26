默克2024 Touch Taiwan大秀車用面板、MicroLED等材料創新方案

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案。秀出車用面板、AR／VR、MicroLED等材料創新方案，並以永續智造帶動數位與綠色轉型。

全球領先的科學與科技公司—默克，2024年以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，憑藉著在液晶研發領域超過百年的歷史，展出許多前瞻顯示器方案的技術和產品，呈現默克在顯示器材料和先進技術發展上的前瞻性，並主打推動視聽體驗、車用顯示器、AR／VR、Micro-LED等領域的發展，也強調與合作夥伴共同推動數位化生活與創新顯示器技術的永續發展。

電子科技事業體顯示器科技方案執行副總裁Damien Tuleu表示：「默克是全球顯示技術與解決方案的尖端材料提供者，擁有356年的歷史，在液晶技術的研發領域已投入超過135年，而在光阻領域亦有70年的經驗。在如此深厚的基礎上，我們仍持續追求突破科學和科技的極限，探索更多顯示材料的創新應用，例如使液晶能以各種不同的樣貌呈現在更多元的互動顯示介面、應用需求及場景中，進而實現未來趨勢的可能性。」

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示，默克以永續的精神，致力推動數位化生活的進展。從源頭的產品開發，研發人員便採用幫助實踐永續的材料與設計。默克更以大數據分析，提升產品品質與良率，減少浪費，並導入數位科技，實現無紙化生產。所生產的產品，在客戶端或能幫助簡化面板生產步驟，或能提升面板生產良率，抑或是幫助終端產品更節能。默克始終與客戶緊密合作，促進技術與永續再升級。

李俊隆表示，看好MicroLED面板前景，包括車載、電視、透明顯示器、穿戴，甚至手持裝置都有商機；但每一種應用可能都會有很多不同面板技術支持，提供消費者多元的選擇，對面板產業發展很有幫助。

針對車用電子顯示技術，默克使用FFS液晶技術改善對比度與暗態漏光，這項創新提升對比度在低溫下的顯示性能；在汽車抬頭顯示器方面，默克提出高亮度解決方案的HB-FFS和UB-FFS液晶技術，改善穿透度讓駕駛更加舒適安全；而針對副駕駛座的螢幕切換與達到隔熱效果的天窗液晶材料，默克皆有相對應的解決方案。

同時，為應對MicroLED應用的新挑戰，默克提供客製化的新型圖形化材料的解決方案，包括負型光阻的金屬剝離應用、白色反射層技術等多樣材料技術，提升亮度及發光效率。

默克在2024 Touch Taiwan也推出國內外重磅講師在多個論壇進行演講，包括默克電子科技事業體顯示器科技方案執行副總裁Damien Tuleu出席智慧顯示應用趨勢國際論壇演講、默克電子科技事業體未來顯示器科技全球負責人Norihiko Tanaka博士在AR／VR技術論壇演講，以及默克永續發展計畫主持人暨電子科技事業體桃園廠廠長陳憲廷博士在淨零X數位雙轉型智取先機論壇，討論數位與綠色轉型。