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高通攻AI PC晶圓一哥助陣 採4奈米製程生產

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
高通積極進攻AI PC市場。 路透
高通積極進攻AI PC市場。 路透

高通積極進攻AI PC市場，昨（25）日推出全新AI PC處理器，採安謀（Arm）架構、4奈米製程生產，引爆新一波非x86架構AI PC處理器大戰。

業界看好，高通該款新晶片由台積電（2330）操刀，後續蘋果、輝達（NVIDIA）、聯發科等大廠也會持續推出安謀架構的AI PC處理器，預料也都會由台積電代工，台積電成為這波安謀架構AI PC處理器風潮下的大贏家。

高通AI PC相關晶片布局
高通AI PC相關晶片布局

高通從2018年以來，陸續發表驍龍8cx、驍龍7c、驍龍8c平台、驍龍8cx Gen 2、驍龍8cx Gen 3等晶片，搶攻常時連網、行動PC領域。經過幾年練兵，在AI浪潮中，找機會開始進入收割期，去年底推出以台積電4奈米製程生產的AI PC處理器驍龍X Elite，昨天進一步推出驍龍X Plus新品，搶占AI PC市場更大版圖的企圖心明顯。

高通表示，驍龍X Elite與驍龍X Plus都配置客製化整合的Oryon CPU，領先競品CPU效能高達37％，功耗降低多達54％。高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）先前曾介紹自研的Oryon CPU中，若干CPU效能超越英特爾與蘋果的晶片。

高通之前還提到，驍龍X Elite的部分GPU效能也超越超微競品。這兩款驍龍X晶片的神經網路處理器（NPU） Hexagon運算都支援每秒45兆次操作（TOPS），標榜為更多Windows PC帶來前所未有的效能、能源效率及裝置上AI功能，是全球針對筆電應用最快的 NPU。

高通強調，上述NPU效能支援運行全新AI最佳化應用程式與功能，其中包括OBS Studio即時字幕，可在直播中運用裝置上的Whisper功能，即時將100種口語自動翻譯為100種語言的即時字幕。

根據高通官方網站資料，驍龍X Elite的核心數為12個，驍龍X Plus為10個，前者部分規格的最大多執行緒頻率為3.8 GHz，後者的最大多執行緒頻率為3.4 GHz。

外界認為，驍龍X Plus應當有利於高通搶占主流市場，高通指出，OEM廠商預計將自今年中開始推出搭載驍龍X Plus與驍龍 X Elite的PC。

AI 台積電 高通

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