Google硬體研發台灣躍重鎮 成為美國總部以外最大基地

Google台灣昨（25）日啟用位於新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣已成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，是全球硬體產業發展的戰略要地，將持續為台灣在技術研發與創新領域，帶來更多成長機會。

Google於2021年在板橋遠東通訊園區成立第一棟硬體研發辦公大樓，持續投資第二大樓。彭昱鈞表示，新大樓將研發新款消費性電子產品，積極發展AI軟硬體，在地徵才之餘，也將引進國際人才，讓台灣團隊更具有全球視野。

外界關注台灣在地緣政治中的風險，彭昱鈞說，Google來台設立研發中心，看中的是產業供應鏈完整與人才充足，近期地緣政治的風險，總部評估後認為並無影響在台投資的意願。

蔡總統昨天也出席Google新大樓啟用儀式，並於致詞時指出，2019年她參訪Google台灣辦公室，感受到研發熱情與對台灣的投資意願，Google當時透露將在台灣打造兆元雲端產業，現在的台灣產業聚落、供應鏈更具韌性，各式投資條件也獲得外商高度重視，當愈來愈多台商願意投資台灣，台灣就可以持續在全球供應鏈站穩地位，希望透過更全面的合作，讓台灣在晶片、6G、AI技術領域都有更多的貢獻、發展。

為表示對台灣作為海外最大硬體研發中心地位的重視，Google總部由硬體高階主管Google裝置與服務營運長Ana Corrales、Google裝置與服務軟體工程副總裁Seang Chau等人來台，蔡總統、準副總統蕭美琴、行政院長陳建仁、經濟部長王美花、新北市長侯友宜等官員及美國在台協會處長孫曉雅也出席啟用典禮。

彭昱鈞表示，新大樓打造設有50多間先進設備的實驗室，用以研發Pixel系列的手機、平板、耳機、Nest智慧音箱、Fitbit穿戴裝置、Chromecast串流媒體播放器等全球硬體產品。