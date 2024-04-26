SK海力士喊擴產市場驚嚇 牽動南亞科、威剛營運

全球DRAM二哥南韓SK海力士昨（25）日上午公布上季財報與本季展望均優於市場預期，看好在AI浪潮帶動下，記憶體市場正全面復甦，該公司今年資本支出會比預期高。SK海力士昨天在利多消息出爐後股價卻愈走愈低，收盤暴跌4.78%，三星也重挫2.14%，引發市場疑慮。

SK海力士財報會議重點

法人分析，記憶體景氣上升態勢確立，已在市場預期中，SK海力士的看法讓市場預期的利多實現，加上該公司將要調高資本支出，並大手筆投資20兆韓元（約新台幣4,700億元）擴產、近期動工，引發市場憂心供給增加打壞市況發展，伴隨今年以來股價漲多，導致賣壓出籠。

市場以利多出盡解讀SK海力士談話，產業龍頭三星股價同遭砍殺，後續也將牽動後續對南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）等台廠的評價。南亞科、華邦、威剛昨天早盤在台股重挫下仍相對有撐，甚至拉升至平盤以上，惟終場仍多不敵賣壓，僅南亞科小漲0.1元、以65.6元收紅，其餘都翻黑。

SK海力士表示，隨著AI需求持續轉強，記憶體市場正進入全面復甦周期，此外，傳統應用需求改善，預計會從2024下半年展開，用於智慧手機、PC和伺服器的記憶體市場也將彈升。

法人分析，過去兩年記憶體市場面臨嚴峻挑戰，晶片售價一度跌到成本以下，隨著各大原廠積極控制資本支出並減產，逐漸讓市況回到健康態勢，如今在景氣谷底反彈之際，大廠開始提高資本支出並擴產，需密切關注對市場的影響。