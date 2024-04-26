快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

SK海力士喊擴產市場驚嚇 牽動南亞科、威剛營運

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯葉亭均／綜合報導
SK海力士表示，隨著AI需求持續轉強，記憶體市場正進入全面復甦周期。 路透
SK海力士表示，隨著AI需求持續轉強，記憶體市場正進入全面復甦周期。 路透

全球DRAM二哥南韓SK海力士昨（25）日上午公布上季財報與本季展望均優於市場預期，看好在AI浪潮帶動下，記憶體市場正全面復甦，該公司今年資本支出會比預期高。SK海力士昨天在利多消息出爐後股價卻愈走愈低，收盤暴跌4.78%，三星也重挫2.14%，引發市場疑慮。

SK海力士財報會議重點
SK海力士財報會議重點

法人分析，記憶體景氣上升態勢確立，已在市場預期中，SK海力士的看法讓市場預期的利多實現，加上該公司將要調高資本支出，並大手筆投資20兆韓元（約新台幣4,700億元）擴產、近期動工，引發市場憂心供給增加打壞市況發展，伴隨今年以來股價漲多，導致賣壓出籠。

市場以利多出盡解讀SK海力士談話，產業龍頭三星股價同遭砍殺，後續也將牽動後續對南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）等台廠的評價。南亞科、華邦、威剛昨天早盤在台股重挫下仍相對有撐，甚至拉升至平盤以上，惟終場仍多不敵賣壓，僅南亞科小漲0.1元、以65.6元收紅，其餘都翻黑。

SK海力士表示，隨著AI需求持續轉強，記憶體市場正進入全面復甦周期，此外，傳統應用需求改善，預計會從2024下半年展開，用於智慧手機、PC和伺服器的記憶體市場也將彈升。

法人分析，過去兩年記憶體市場面臨嚴峻挑戰，晶片售價一度跌到成本以下，隨著各大原廠積極控制資本支出並減產，逐漸讓市況回到健康態勢，如今在景氣谷底反彈之際，大廠開始提高資本支出並擴產，需密切關注對市場的影響。

SK海力士 南亞科 記憶體

延伸閱讀

SK海力士砸錢大擴產 要建新記憶體晶片廠

亞洲股市早盤反彈 日韓澳股上漲1%以上 晶片股續跌

三星密訪廣達談 AI 合作 可望與雲達進一步訂單結盟

台積電、輝達可能被超越嗎？ 這些科技大廠來勢洶洶

相關新聞

台積埃米製程大躍進 狠甩三星、英特爾

台積電於美國時間24日的年度北美技術論壇中，首度揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖，名為「TSMC A16」，預計202...

AI動能大爆發 日月光資本支出大加碼

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（25）日於法說會上表示，AI動能爆發，推升先進封裝需求大開，現階段產能供不應求，預期成長...

台積電發表A16晶片技術 拚2026年量產

全球晶圓代工龍頭台積電昨天在二○二四年北美技術論壇，一口氣宣布涵蓋製程及先進封裝六大創新技術，當中首度發展比奈米還更先進...

輝達交貨OpenAI 鴻海吃補 首台DGX H200伺服器產品效能升級

外電報導指出，OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）透露，輝達（NVIDIA）對公司交付全球...

日月光2024年Q1每股純益1.32元

日月光投控昨（25）日公布上季財報，受客戶持續調整庫存導致封測產能利用率仍處於相對低檔，以及電子代工服務（EMS）進入傳...

京元電今天暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

半導體封測大廠京元電昨（25）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意於今天暫停股票交易。京元電並未揭露停牌原因，市場推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。