快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

台積北美技術論壇報喜 攻矽光子技術大突破

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）於美國時間24日舉行的北美技術論壇上，釋出最受矚目的矽光子整合技術進展，強調正在研發緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術，同時首度揭露預計2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，並於2026年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件（CPO），將光連結直接導入封裝中。

CPO被譽為突破摩爾定律、打造先進光通訊晶片的關鍵技術，為當下半導體業一大顯學，全球主要大廠都積極投入。CPO將光引擎模組和交換器晶片整合在一起，讓AI、高效能運算（HPC）實現高速數據傳輸和低能耗，隨著台積電釋出最新相關技術藍圖，是半導體產業界一大突破。

台積電也在北美技術論壇上，揭示其先進封裝及三維積體電路（3D IC）技術等技術，強調領先的半導體技術驅動下一世代AI創新。

談到備受矚目的矽光子整合技術，台積電表示，正在研發COUPE技術，以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長。至於矽光子整合技術，台積電指出，COUPE使用自家SoIC-X晶片堆疊技術，將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上，相較於傳統堆疊方式，能為裸晶對裸晶介面提供最低電阻及更高的能源效率。

台積電預計於2025年時，可完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，接著於2026年整合CoWoS封裝成為CPO，將光連結直接導入封裝中。

台積電強調，其CoWoS是AI革命的關鍵推動技術，客戶很希望能進一步發展CoWoS，讓CoWos與更多邏輯IC、記憶體整合在一起。

其系統整合晶片（SoIC）已成為3D晶片堆疊的領先解決方案，客戶愈來愈趨向於採用CoWoS搭配SoIC及其他元件的做法，以實現最終的系統級封裝（SiP）整合。

CoWoS 台積電 晶片

延伸閱讀

FOPLP是面板進軍半導體的契機

台積電首度對外釋出A16技術 2026年將量產

進入比奈米還小的「埃米世代」 台積電首度發表A16新型晶片製造技術

台積電先進封裝大躍進 矽光子封裝2025上陣

相關新聞

台積埃米製程大躍進 狠甩三星、英特爾

台積電於美國時間24日的年度北美技術論壇中，首度揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖，名為「TSMC A16」，預計202...

AI動能大爆發 日月光資本支出大加碼

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（25）日於法說會上表示，AI動能爆發，推升先進封裝需求大開，現階段產能供不應求，預期成長...

台積電發表A16晶片技術 拚2026年量產

全球晶圓代工龍頭台積電昨天在二○二四年北美技術論壇，一口氣宣布涵蓋製程及先進封裝六大創新技術，當中首度發展比奈米還更先進...

輝達交貨OpenAI 鴻海吃補 首台DGX H200伺服器產品效能升級

外電報導指出，OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）透露，輝達（NVIDIA）對公司交付全球...

日月光2024年Q1每股純益1.32元

日月光投控昨（25）日公布上季財報，受客戶持續調整庫存導致封測產能利用率仍處於相對低檔，以及電子代工服務（EMS）進入傳...

京元電今天暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

半導體封測大廠京元電昨（25）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意於今天暫停股票交易。京元電並未揭露停牌原因，市場推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。