工研院、友達今簽署策略夥伴協議書 加速產業轉型升級搶國際商機

為推動產業轉型升級與建立綠色競爭力，工研院（25）日宣布和國內顯示解決方案大廠友達（2409）光電簽署策略夥伴協議書，未來雙方將攜手在「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」等四大領域加強合作，透過工研院的跨領域優勢與友達在市場應用的實力，加乘創新技術的發展，促進產業技術升級與提升國際競爭力。

工研院院長劉文雄表示，工研院與友達光電有深厚的合作基礎，長期在智慧顯示面板、光電領域等，皆有互動與交流，2022年底也共同在高雄旗津智慧遊輪上展示全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」，吸引上萬民眾體驗。近年隨著全球供應鏈重組，許多大型企業也因應時勢，積極邁向數位化與低碳轉型，工研院做為產業的最佳後盾，希望透過雙方的策略合作，將友達光電在「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」領域達成企業創新與永續經營。同時，工研院亦將進一步針對「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」深化合作，以跨域整合方式提供友達光電在智慧零售、醫療照護及淨零排放的最佳解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋，加速產業升級、接軌國際。

友達光電執行長柯富仁表示，友達光電近年積極推動雙軸轉型，以提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical）為兩大核心，與生態圈夥伴以互補、合作、共創精神，提供產業更高價值含量的產品和解決方案服務。而工研院具備科技研發實力，在友達光電與工研院長期深厚的合作基礎下，期待透過這次的策略夥伴協議計畫，可以結合雙方創新研發能量，共同推動「前瞻顯示」、「車輛電子及智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」，助力臺灣產業激發出更多創意火花及商機。

今年TOUCH TAIWAN也展示在前兩項「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」的先期合作成果，其中，「直覺式駕駛安全系統」具備三項關鍵優勢：一、以工研院透明投影膜技術整合友達Mini LED、AmLED® 技術，開發車用全景式P-HUD抬頭顯示器，使投影膜透明度≥75%，資訊亮度1,000 nits，不影響駕駛視線，不用低頭。二、全球首創生理資訊監測安全帶，採用軟性耦合式生理感測技術，可於動態下隔著1.5mm織物厚度精準感測肌電訊號，以監測駕駛之心率、瞌睡程度，提昇駕駛行車安全。三、領先開發車用一體成形觸控旋鈕，比傳統機械旋鈕更具設計感、耐用度、操控安全，讓駕駛直覺操作資訊娛樂系統。

未來針對「垂直場域整合方案」，工研院將以深耕在智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等關鍵技術，結合友達光電延伸專業醫療顯示技術與高精密度感測技術，加速創新技術應用至多元場域，進軍國際智慧醫療龐大商機。在「淨零排放ESG」部分，工研院將攜手友達光電推動綠色製造，共同推動企業達到淨零永續的目標，協助產業成為臺灣在淨零排放領域的關鍵角色。

工研院持續掌握尖端科技發展，擘畫「2035技術策略與藍圖」，在「智慧生活」領域中，尤其注重顯示技術前瞻研發，工研院協助國內顯示解決方案大廠友達光電系統整合與創新科技開發，促進產業共同升級，開創更多元應用，搶攻下世代新商機。