台新投信攜手荷寶瞄準新趨勢基金 消費基金利多匯集2024投資新亮點

台新投信2024年正式總代理荷寶基金，荷寶投資專精於資產管理95年，歷經多次景氣循環，享「前瞻思維投資工程師」美名，擅長「永續投資」、「債券投資」、「量化投資」、「趨勢主題投資」、「新興市場投資」等五大關鍵投資領域。展望2024年的投資新亮點 ，荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人Richard Speetjens表示，通膨放緩將支持消費者信心及消費市場、持續增長的電商趨勢帶動電子支付、科技「七巨頭」盈利前景佳等利多匯集下，將迎來大多頭行情，消費基金將是2024年的投資首選。

亞洲區（日本除外）分銷業務總監Dawn Foo指出，荷寶於1929年在荷蘭創立，雖然具有近百年歷史，但荷寶持續順應時代，開發各類型前瞻性基金產品，尤其荷寶相當重視深度研究、嚴謹紀律和精密的風險管理，獨家研發的信用模型（Duration Times Spread） DTS-為業界廣為運用，因此享有「前瞻思維投資工程師」美名，在永續和量化兩大投資領域投入前瞻研究，精準掌握市場趨勢及回報潛力。

Dawn Foo表示，永續投資是荷寶最引以為傲的成就之一，自1995年起，荷寶引領著全球永續投資，並於1999年與指數公司道瓊共同編製道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI），是全球第一個永續發展指數。此外，長久以來，荷寶走在ESG潮流的最前線，其貢獻深獲各界肯定，永續投資品牌第一，於2022-2023年連續二屆，獲得晨星分析師優選基金獎（台灣）-永續投資最佳基金公司。

荷寶環球消費新趨勢股票基金1998年成立25載，歷經多次消費變革與股市多空循環，奉行趨勢投資，把握全球消費的成長趨勢，金鑽與理柏基金獎高達九座，表現備受市場肯定，主要是選股邏輯貼近生活，找出結構性贏家，瞄準數位轉型消費、中產階級新興消費、生活優質消費三大趨勢，成功掌握利基股的漲升行情。

Richard Speetjens表示，從宏觀角度來看，投資者預期Fed首次降息將在2024年上半年進行，儘管最近的預期已被推遲到第3季初。 鑑於宏觀和地緣政治環境的不確定性，優質成長的投資風格似乎非常適合當前的投資環境。 投資的平衡方法應該為下行提供保護，同時也提供足夠的結構性成長以參與上行。長期投資者應專注於擁有寶貴無形資產、資本密集度低、利潤率高和資本回報率優異的優質企業。

Richard Speetjens指出，具有這些特徵的公司歷來都提供高於平均的回報，同時在動盪的市場中提供下行保護，預計在未來實現穩健的收入和獲利成長，繼續產生有吸引力的長期回報。此外，科技「七巨頭」：蘋果（AAPL）、谷歌母公司 Alphabet（GOOGL、GOOG）、微軟 （MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Meta （META）、特斯拉（TSLA）和輝達 （NVDA）的業務模式多元且有韌性，再加上穩健的資產負債表，有助於增強消費股的投資氛圍。