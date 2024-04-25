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宜鼎旗下安提國際搭邊緣AI商機 推英特爾 GPU 新顯卡

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）旗下全球邊緣AI解決方案廠安提國際（Aetina）響應邊緣AI應用對於小型化、高效能的圖形運算需求，日前於德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2024）中，宣布推出旗下首款搭載Intel Arc A380E1獨立顯示晶片的全新PCIe顯示卡「IA380E-QUFL」。

其具備卓越的 GPU 和AI效能，不僅能強化邊緣端的圖形和機器學習工作負載，更提供小巧的外型與5年產品長期供貨承諾，滿足邊緣AI應用的多樣需求。

鑑於邊緣AI部署環境空間的限制，企業通常希望在小型系統中實現極大的硬體效能，以節省設備空間。安提國際新推出的 IA380E-QUFL 是一款半高小尺寸（Low Profile）、單插槽的PCIe顯示卡，僅需50W的高能源效率，專為邊緣端工業用小型裝置設計。其精巧設計不僅能有效利用機箱空間且極具靈活性，搭載的 Intel Arc A380E1顯示晶片更可提供高達4.096 TFLOP 的效能和光線追蹤硬體加速技術，以滿足嵌入式系統製造商及整合商對於高效能低功耗的需求。

儘管體積小巧，IA380E-QUFL 支援最多達4個 mini-DisplayPort 輸出和6GB的大容量 GDDR6顯卡記憶體，可連接多達4台大型顯示器，並支援超高清(UHD)解析度，從而提高多顯示器工作效率。這使得 IA380E-QUFL 成為各行各業廣泛應用的絕佳選擇，包括商業遊戲、電視牆、醫療影像和智慧城市視覺推論等應用。

同時，為滿足產業型邊緣AI應用對長期產品穩定性的關鍵需求，IA380E-QUFL 提供5年長期供貨、技術支援服務與供貨穩定性，幫助節省硬體維護的成本與時間，進而為邊緣 AI 領域的創新產品開發，奠定穩定基礎。

安提國際資深產品經理陳錦生表示：「邊緣AI市場對於小體積、高效能 AI 設備的需求正在迅速升溫，而產品尺寸越精巧，則越挑戰廠商的技術實力。安提國際深耕工業用顯示卡市場多年，具備高度研發能力，安提國際推出的 IA380E-QUFL 集緊湊設計、小功耗與高效能之大成，這使開發人員能夠為多樣化的AI應用打造強大且高效的邊緣系統，拓展邊緣AI應用的疆界。」

AI 顯示卡

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