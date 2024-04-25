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Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎營運受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
Meta公布第1季財報。路透
Meta公布第1季財報。路透

Meta公布第1季財報，營收364.5億美元，年增27%，淨利翻倍成長達123.7億美元，每股獲利（EPS）4.71美元，營收、獲利優於預期；但展望第2季營收將在365~390億美元，年增14~22%，此已考量匯率對營收成長造成之負向影響，然因市場預期營收中緣落在382億元，展望不如預期，造成盤後股價下跌。

國內大型法人機構指出，Meta 第1季資本支出67.1億美元，主要用於伺服器、資料中心及網通設備投資等，對台廠而言，較重要的為公司資本支出是否繼續擴張。

Meta 此次上修2024年資本支出展望為350~400億美元，年增28~47%，主要由於公司將加大AI基礎設施投資，且預期2025年資本支出將繼續增加，長期將積極投資AI。全年費用預期則略微上修至960~990億美元（先前展望940~990億美元），上修費用下緣約20億美元。

Meta 上修今年資本支出，且預期明年資本支出將繼續成長，表現長期繼續加大投資AI，此反應在 LLM 模型更新時間縮短下必須持續提升算力，日前推出 Meta AI和 Llama 3應用整合至旗下產品中，後續將會繼續購買硬體支援，相關硬體製造商包含廣達（2382）、緯穎（6669），AI 需求將使營收逐季成長。

營收 資本支出

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