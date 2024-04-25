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星星之火3 記錄媒體與AI如何共舞
為了探索ＡＩ浪潮對新聞產業的挑戰與機會，蕭同茲先生文化基金會推出公益紀錄片「星星之火三：與ＡＩ共舞、守護真實之光」，走訪第一線新聞人及ＡＩ意見領袖，探討在ＡＩ新世代，新聞人如何守護新聞的真實性，建立視聽眾對新聞品牌的信賴度。
該紀錄片訪問數位時代總編輯王志仁、政大新聞系助理教授李怡志、東森新聞台副總經理沈建宏、人工智慧學校秘書長侯宜秀、中央社副社長陳正杰、聯合報執行董事項國寧、Google台灣前董事總經理簡立峰以及台灣事實查核中心董事長羅世宏等人，影片昨已於基金會官網上線。
項國寧說，ＡＩ一直在進化，怎樣跟ＡＩ的發展與時俱進、隨時跟這個科技平台保持充分溝通，跟政府及社會也持續保持溝通，是一個大工程。羅世宏認為，ＡＩ無法取代真正優質的新聞媒體跟記者，所以ＡＩ跟人的合作，應該是個過程，目的是生產有助公益跟實現公共價值的內容。
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