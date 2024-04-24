英業達「邊緣AI智慧工廠」有成 高管：4階分工最關鍵

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）近日大秀團隊攜手Canon和 Network Optix共同開發的「邊緣AI智慧工廠」應用案例，引起各界熱烈討論。而英業達業務經理陳佳興日前也曾直言，英業達作為智慧工廠的實踐者，透過導入 AI 人工智慧的解決方案，將智慧工廠以最重要的「四個階層」來劃分，並打造出各項「智慧製造解決方案」，實際幫助企業工廠解決問題。

據悉，英研智能此次於《台北國際安全科技應用博覽會》展示的AI邊緣運算智慧工廠，主要是將其經過市場驗證的Edge AI裝置（型號：ucon、psox、ucox）與內部研發之AI模型，整合Canon先進的網路攝影機和Network Optix的智慧影像解決方案（Nx EVOS），以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。

針對「英業達智慧工廠」的規劃，陳佳興指出，英業達集團旗下打造的「智慧工廠」架構，主要劃分為四個階層：首先，第一個階層主要為「企業神經系統」，並且是蒐集資訊後數位化是第一步，而這也是要打造一座完整的智慧工廠，最為首要之務；而第二階層則是「企業大腦」，藉由該設計進行以大數據分析。

至於第三階層，陳佳興指出，該階層則是「企業心臟」，並且其主要目的是用以對工廠進行詳細的全面控管，並從第二階層的分析結果，進一步調查並找出問題，進行「點對點」的改善。而第四階層，則是「企業生命力」，其也是英業達主要導入 「AI 人工智慧解決方案」的所在，他強調，其實包括「智慧巡檢、電子圍籬」等，以上都是集團在智慧製造上取得的實際成果。