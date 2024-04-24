明基材推出低碳偏光板 碳足跡下降40%
偏光板廠明基材料今天表示，綠色產品從無溶劑材料開始，大幅減少溶劑使用，加上產品包材減量，降低製程包材，產品使用階段降低能耗；與傳統偏光板相比，綠色產品碳足跡下降達40%。
Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，明基材料今天發布新聞稿指出，以實踐永續設計的理念，優先完成偏光板產品的碳足跡盤查，正視自身產品各階段碳排放，進而實施有效降低碳排放的產品開發，跨出顯示器綠製造的第一步。
明基材料指出，隨著新世代車載應用的快速發展，推出著重車內空間使用彈性隱私的黑色智慧調光膜天窗。除了帶來自主地隱密及高透視性，同時更具備隔熱效益。
另外，應用於中控顯示螢幕的廣視角偏光片符合ID19高對比度廣視角規格，除提升影像品質，同時確保汽車駕駛人擁有絕佳且安全的顯示視野。
明基材料說明，為車聯網和高頻通訊應用開發的高透明毫米波電磁智慧表面，為智慧移動提供穩定可靠的技術支援，提升訊號穩定性及極大化。
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