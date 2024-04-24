英業達旗下英研智能攻AI邊緣運算 總座張國彬：市場將大爆發
英業達（2356）強攻AI相關應用市場，旗下英研智能24日也正式將團隊攜手Canon和 Network Optix共同合作開發的「AI邊緣運算智慧工廠」最新應用案例大方展示，引發市場關注。對此，英研智能總經理張國彬也持續看好邊緣AI應用市場，以及智慧工廠發展的前景，並直言「AI邊緣運算市場將在今年迎來大爆發」。
張國彬透露，隨著5G時代正式來臨，邊緣設備運算速度也變得更加重要，而英研智能移動透過鎖定科技執法、智慧交通、自駕車系統等領域，攜手企業夥伴打造「Edge AI方案」，推動AI在智慧交通應用，成功卡位市場供應鏈，而團隊目前也逐步將該Edge AI 解決方案，擴展到更廣泛的產業應用。自己看好隨AI全面普及，需求也將擴大。
據悉，英研智能此次展示的AI邊緣運算智慧工廠，主要是將其經過市場驗證的Edge AI裝置（型號：ucon、psox、ucox）與內部研發之AI模型，整合Canon先進的網路攝影機和Network Optix的智慧影像解決方案（Nx EVOS），以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。
張國彬補充，在科技執法、智慧交通、自駕車領域都有Edge AI運用方案，這技術可提高頻寬的使用效率，改善訊號延遲問題，積極拓展智慧交通領域商機。而針對不同作業系統在工業領域的應用，以硬體套件和上層軟體的開發及整合，提供客製化的解決方案，針對零售、汽車、醫療、物流倉儲、智慧城市、能源、軍用等市場，期盼成為全球工業物聯網設備的領導品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言