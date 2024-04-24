聯電配合客戶訂單調整 新加坡新廠延後量產

晶圓代工廠聯電新加坡Fab12i擴建新廠P3廠硬體建物將於今年中完成，配合客戶訂單調整，量產時間將延後半年，至2026年初。

聯電今天召開線上法人說明會，共同總經理王石表示，今年資本支出維持33億美元，95%的支出將用於12吋廠，5%支出用於8吋廠。

聯電12吋產能擴充以南科Fab 12A的P6廠及新加坡Fab 12i的P3廠為主；其中，新加坡Fab 12i的P3廠硬體建物將依計畫於今年中完成，不過配合客戶訂單調整，裝機時間可能放緩，量產時間將自原訂的2025年中，延後至2026年初。

王石說，聯電資本支出將於今年達到高峰，並不會影響股利政策。聯電董事會決議，去年度盈餘每股配發新台幣3元現金股利，配息率約60.85%。