聯電配合客戶訂單調整 新加坡新廠延後量產
晶圓代工廠聯電新加坡Fab12i擴建新廠P3廠硬體建物將於今年中完成，配合客戶訂單調整，量產時間將延後半年，至2026年初。
聯電今天召開線上法人說明會，共同總經理王石表示，今年資本支出維持33億美元，95%的支出將用於12吋廠，5%支出用於8吋廠。
聯電12吋產能擴充以南科Fab 12A的P6廠及新加坡Fab 12i的P3廠為主；其中，新加坡Fab 12i的P3廠硬體建物將依計畫於今年中完成，不過配合客戶訂單調整，裝機時間可能放緩，量產時間將自原訂的2025年中，延後至2026年初。
王石說，聯電資本支出將於今年達到高峰，並不會影響股利政策。聯電董事會決議，去年度盈餘每股配發新台幣3元現金股利，配息率約60.85%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言