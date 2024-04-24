元太獲頒國家創新最高榮譽第六屆「總統創新獎」

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技24日宣布，榮獲總統府頒發第六屆「總統創新獎」，獎項表彰元太科技的技術創新實力，在科技研發、營運，與商業模式等方面，以彩色電子紙促進產業甚至跨產業的進步，對國家經濟、社會及人民具有深遠的影響，並由元太科技經營團隊親赴總統府接受總統蔡英文頒獎。

元太科技董事長李政昊表示：「謝謝總統、主辦單位對我們的肯定，看見元太科技團隊在技術開發不斷努力精進著，我們想用電子紙科技，來改變世界，讓全世界看見」。

在商業營運上，為了從無到有打造電子紙的市場定位，擴大經營電子紙關鍵零組件生態圈，元太科技攜手生態圈夥伴創新成立電子紙產業聯（EPIA），結合上游關鍵零組件夥伴半導體IC設計、TFT面板、電子紙顯示器模組與軟硬體廠商、系統整合商與品牌廠商約200家，共創電子紙應用的新藍海。

元太科技是32年前，由永豐餘集團創辦人何壽川創立的台灣第一家中小尺寸面板廠，他觀察到數位浪潮將至，數位科技的進步，讓顯示（display）行業即將興起，而創辦元太。隨著顯示行業更加競爭，元太積極發展替代式顯示技術（alternative display），嘗試立基技術門檻更高、更獨特的商業市場，因而自2016年起，專注電子紙技術的研發製造。

電子紙與LCD顯示技術最大的差異在於，電子紙透過反射環境光源而顯示，在不更換面時，完全無需消耗電力，因而在永續浪潮下，成為最能節能減碳的顯示解決方案。富時羅素（FTSE Russell）更連續三年認定，元太科技營業收入中，99.9％以上為綠色營收，顯示電子紙產品具備高度環境友善綠色效益。

以綠色技術為核心，元太推動智慧永續發展，針對「彩色」、「對環境友善」兩大方向進行深化研究，開發全彩色及低耗電的低碳電子紙，以同樣尺寸大小的液晶面板模組和電子紙模組比較，電子紙的碳排放量的僅約為液晶面板模組的1/3，是對環境友善的顯示技術。

在彩色化方面，創辦人何壽川憑藉著造紙與印刷的職人經驗，引入彩色印刷的色彩學理論，應用在顯色技術與質感皆接近紙張的電子紙上，促成團隊成功開發出多樣的彩色技術平台，擴大電子紙應用範圍，讓電子紙躍升為主流顯示技術，而受到國家總統級肯定。

至於環境友善的目標，配合國家淨零碳排永續政策，電子紙幫助實現偏鄉數位化進展，助力公共場域的資訊顯示數位化同時節能，在引電不易的地區，透過太陽能板輔助即可運作，獲得如台北捷運、行政院、生鮮超市、各大醫院採用實績，環保又能以即時更新的資訊服務偏鄉，支持城鎮建設的智慧化。

「總統創新獎」每兩年舉辦一次，是以元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，過去僅有極少數的團體，獲得此一獎項，獎項的宗旨表揚在產品、技術、管理、服務、教育或文化等各領域中，其創新成具有貢獻，藉由表彰及樹立獲獎者形象典範，帶動跨界、跨產業的創新鏈結，進而提升國家整體經濟發展與強化臺灣在國際發展競爭力的優勢。

第六屆報名件數共有251件，參選者包含產、官、學、研等界之組織及個人，經過嚴謹公正的初審、複審與決審作業，終經「總統創新獎委員會」擇定得獎名單，由經濟部呈報總統並公布得獎名單。