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中砂半導體先進製程鑽石碟 出貨估逐季增

中央社／ 台北24日電

中砂今天預估，半導體先進製程所用鑽石碟出貨，將逐季增加，規劃今年底前，鑽石碟單月最大產能增加至5萬顆。

中砂下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年營運，代理發言人副總經理白景中表示，今年傳產及機械工具機客戶需求緩步回升，持續拓展高階砂輪產品商機。

在鑽石事業部，白景中表示，大客戶先進製程所用鑽石碟出貨，將逐季增加，加上邏輯成熟製程及記憶體客戶產能利用率預期將高於2023年，今年第1季單月出貨已超過3萬顆，中砂規劃今年底前，單月最大產能增加至5萬顆。

在晶圓事業部，白景中表示，今年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片維持不變，全年產能持續滿載，中砂持續增加高階產品比重，因應今年矽晶圓供給大於需求，以及再生和測試晶圓平均單價較2023年下跌約5%的影響。

中砂第1季合併營收新台幣15.95億元，季增0.04%，較去年同期增加2.1%，其中砂輪事業部營收季增6.9%，鑽石事業部營收季增2%，晶圓事業部季減3.7%，其中在鑽石碟，第1季單一客戶營收占比約54%，先進製程（5奈米和3奈米）占比約51.3%，較去年第4季占比54%下滑。

中砂第1季獲利2.56億元，季增60.5%，年增43.6%，單季每股稅後純益1.77元。2023年砂輪事業部占中砂營收比重約20%，鑽石事業部占比約29%，晶圓事業部占比約52%。

中砂 營收 矽晶圓

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