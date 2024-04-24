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搶進樂齡族群！台數科推「熊搭心」 將居家服務產品導入電視

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

根據國發會推估，台灣在2025年即將邁入「超高齡社會」，因此推動高齡科技產業服務與應用，成為近年熱門領域之一；台數科（6464）表示，與瑪帛科技共同合作，選擇將服務樂齡族群的產品導入到長者日常最常使用的電視中，從數位機上盒建置居家樂齡的服務，推出長者能快速上手的「熊搭心」（樂齡陪伴）專區。

台數科表示，「熊搭心」的產品著重在長者的陪伴與體驗，希望科技帶來的不是冷冰冰的感受，而是讓長者也可以享受在其中，並感覺到開心及溫暖的產品；裡面包含「電視電話」、「家庭相簿」、「生活提醒」、「電視未來城」及「實境旅遊」五項服務，因應5月母親節感恩活動，申辦台數科好視成雙方案，即可免費使用上述服務。

台數科表示，「熊搭心」專區包含居家遠距互動及沉浸式實境商務兩大類型的服務；居家遠距互動服務包含「電視電話」、「家庭相簿」和「生活提醒」，讓長者可以透過電視與親友視訊通話，並看到子女上傳的照片及訊息，用長者熟悉的電視與晚輩分享生活的大小事。

台數科指出，沉浸式商務服務包括「電視未來城」及「實境旅遊」，以OMO模式虛實融合，將元宇宙的概念搬進電視，讓用戶在家使用遙控器就能操作數位分身，體驗義大遊樂世界多項遊樂設施、參觀企業商家、下單購物甚至是虛擬情境旅遊，直接觸及居家的潛在消費者，創造嶄新的電視行銷模式。

台數科 電視

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