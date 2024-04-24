快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

技嘉旗下技鋼科技將參加 OCP 區域峰會 展示先進冷卻解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

技嘉（2376）旗下技鋼科技24日宣布，將參加在葡萄牙里斯本舉行的OCP區域峰會，展示基於Open Rack V3規格的先進冷卻解決方案，該峰會主要討論大型資料中心如何運用創新技術解決企業挑戰，2024年的活動重點特別介紹在歐洲地區部署的OCP認證資料中心設備。

技嘉指出，會中將帶來一系列頂尖冷卻解決方案，顯示其對創新和可持續性的承諾。技嘉與Submer合作，展示單相浸沒式液體冷卻解決方案，能有效降低資料中心能耗，顯著改善PUE（電力使用效率），從而降低營運成本，減少對環境的負面影響。

技嘉指出，將帶來氣冷式OCP節點托盤TO25-BT0，其可容納基於超微（AMD） EPYC和英特爾（Intel） Xeon架構的運算節點。最新產品全新直接液體冷卻（DLC）TO25-N20節點托盤，則適用於AMD EPYC運算節點（T025-ZM1）和基於Intel Xeon的運算節點。

此外，技嘉與OCP合作夥伴Circle B密切合作，致力於在開放式機架社群中推廣其OCP解決方案。Circle B專注於開放式（OCP）和高效能資料中心基礎設施的設計與整合服務，在IT基礎設施、可持續性和具顛覆性創新技術的深厚知識，以優化效能和整合硬體為目標，能提供客戶量身定製的服務。

技鋼歐盟銷售總監Thomas Yen表示，將藉此機會與Submer和Circle B所合作的社群，分享並推廣日益增長的OCP基礎解決方案。資料中心需求不斷變化，該公司目標是提供滿足客戶的頂尖解決方案，同時推動運算效率和可持續性。

技嘉

延伸閱讀

Nvidia 股價大漲 台 AI 代工廠同樂 這檔盤中直衝漲停

大陸繞道買到輝達 AI 晶片 輝達、技嘉：遵守美國管制規範

踩晶片禁令紅線？技嘉喊冤：遵循規範未出貨中國

蔣萬安下月15-18日出訪東京 參與永續高科技論壇峰會

相關新聞

外交部：台捷晶片合作討論近尾聲 將撥款執行

外交部24日指出，捷克是我國在歐洲的重要夥伴，雙邊關係近年蓬勃發展，高層互動頻密。我國依據捷克發展所需，自111年底與捷...

童子賢：AI像早上8、9點的太陽 還充滿著希望

受惠輝達（NVIDIA）GB200伺服器整機訂單，廣達（2382）23日上修今年伺服器出貨展望，帶動24日股價直攻漲停板...

英業達最新調薪幅度曝光 每位員工預計最高調5%

代工大廠英業達（2356）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高5%的調薪幅度。公司說明，「人才是英業達最大的資產...

晶睿首度在台推出訂閱制安防服務 VORTEX

晶睿（3454）參與24日登場的2024年台北國際安全科技應用博覽會（Secutech），展示全方位AI安防解決方案，並...

英業達布局邊緣 AI 有成 旗下英研智能攻智慧工廠商機

英業達（2356）布局邊緣AI有成，旗下英研智能攜手Canon、影像軟體公司Network Optix，開創基於邊緣AI...

特斯拉人形機器人何時上市？馬斯克說最快明年底

特斯拉執行長馬斯克23日表示，特斯拉的人形機器人仍在研發中，但最快可能在明年底上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。