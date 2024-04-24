快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童子賢：AI像早上8、9點的太陽 還充滿著希望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩兼台灣玉山科技協會理事長童子賢。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
和碩兼台灣玉山科技協會理事長童子賢。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

受惠輝達（NVIDIA）GB200伺服器整機訂單，廣達（2382）23日上修今年伺服器出貨展望，帶動24日股價直攻漲停板，收在260.5、上漲23.5元，對於AI產業前景，和碩（4938）兼台灣玉山科技協會理事長童子賢今日指出，AI就像電動車一樣蓄勢待發，「像早上8、9點的太陽，還充滿著希望。」當未來有天AI無所不在的時候，相信AI產業又會比現在成長好幾倍。

眾達-KY（4977）與玉山科技協會共同主辦的「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇 -『踏浪前行』KnowBefore You Go」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席論壇，由於廣達今日受惠AI漲停，也讓市場也好奇AI產業前景。

對此，童子賢表示，AI是科技發展的一個新的指標，AI就像電動車一樣蓄勢待發，而兩者發展都還沒到極致。

他說，「我常用一個人念書來比喻產業，就好像桌上型電腦主機板，這早就已經研究所畢業了，也沒有甚麼太新的東西需要去調整，但是AI跟EV都像早上8、9點的太陽，還充滿著希望」。

童子賢表示，短期可能會看到那家公司上來，這家公司下去，但這都是短期現象，3到6個月總是有人起來有人淘汰，或有些人跌一下又站起來。

童子賢強調，「但是從未來5至10年的趨勢來看，AI是早上上8、9點的太陽，相當於念國中三年級，這代表前途還有很開闊的路，等著他去發展」。

童子賢指出，「所以不只廣達，我相信整個AI領域還是會不斷擴展，尤其是應用面以後也會崛起，除了現在外界了解的ChatGPT、生成式AI以外，還會再持續崛起新的AI應用，到了那天到來，你會發現AI無所不在，且到那天到來的時候，我相信AI產業又會比現在成長好幾倍」。

和碩AI伺服器從今年2月開始少量出貨給北美客戶，目前出貨形式是伺服器組裝與測試（L10）。

和碩先前指出，公司北美客戶不只一家，很多家同時展開，但都還是小量出貨。公司具備提供從主機板（L6）到整機櫃（L11）能力，可滿足客戶各式需求。

AI 伺服器 童子賢

延伸閱讀

藍委提核電延役草案 核安會重申社會共識重要性

不管價格戰和減產風波 2024年全球電動車銷售仍將打破紀錄

核電是安全能源？核安會主委：嚴謹管理可維持安全

解健保財務困境漲保費？童子賢盼從就醫次數著手

相關新聞

外交部：台捷晶片合作討論近尾聲 將撥款執行

外交部24日指出，捷克是我國在歐洲的重要夥伴，雙邊關係近年蓬勃發展，高層互動頻密。我國依據捷克發展所需，自111年底與捷...

童子賢：AI像早上8、9點的太陽 還充滿著希望

受惠輝達（NVIDIA）GB200伺服器整機訂單，廣達（2382）23日上修今年伺服器出貨展望，帶動24日股價直攻漲停板...

英業達最新調薪幅度曝光 每位員工預計最高調5%

代工大廠英業達（2356）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高5%的調薪幅度。公司說明，「人才是英業達最大的資產...

晶睿首度在台推出訂閱制安防服務 VORTEX

晶睿（3454）參與24日登場的2024年台北國際安全科技應用博覽會（Secutech），展示全方位AI安防解決方案，並...

英業達布局邊緣 AI 有成 旗下英研智能攻智慧工廠商機

英業達（2356）布局邊緣AI有成，旗下英研智能攜手Canon、影像軟體公司Network Optix，開創基於邊緣AI...

特斯拉人形機器人何時上市？馬斯克說最快明年底

特斯拉執行長馬斯克23日表示，特斯拉的人形機器人仍在研發中，但最快可能在明年底上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。