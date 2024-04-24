童子賢：AI像早上8、9點的太陽 還充滿著希望

受惠輝達（NVIDIA）GB200伺服器整機訂單，廣達（2382）23日上修今年伺服器出貨展望，帶動24日股價直攻漲停板，收在260.5、上漲23.5元，對於AI產業前景，和碩（4938）兼台灣玉山科技協會理事長童子賢今日指出，AI就像電動車一樣蓄勢待發，「像早上8、9點的太陽，還充滿著希望。」當未來有天AI無所不在的時候，相信AI產業又會比現在成長好幾倍。

眾達-KY（4977）與玉山科技協會共同主辦的「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇 -『踏浪前行』KnowBefore You Go」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席論壇，由於廣達今日受惠AI漲停，也讓市場也好奇AI產業前景。

對此，童子賢表示，AI是科技發展的一個新的指標，AI就像電動車一樣蓄勢待發，而兩者發展都還沒到極致。

他說，「我常用一個人念書來比喻產業，就好像桌上型電腦主機板，這早就已經研究所畢業了，也沒有甚麼太新的東西需要去調整，但是AI跟EV都像早上8、9點的太陽，還充滿著希望」。

童子賢表示，短期可能會看到那家公司上來，這家公司下去，但這都是短期現象，3到6個月總是有人起來有人淘汰，或有些人跌一下又站起來。

童子賢強調，「但是從未來5至10年的趨勢來看，AI是早上上8、9點的太陽，相當於念國中三年級，這代表前途還有很開闊的路，等著他去發展」。

童子賢指出，「所以不只廣達，我相信整個AI領域還是會不斷擴展，尤其是應用面以後也會崛起，除了現在外界了解的ChatGPT、生成式AI以外，還會再持續崛起新的AI應用，到了那天到來，你會發現AI無所不在，且到那天到來的時候，我相信AI產業又會比現在成長好幾倍」。

和碩AI伺服器從今年2月開始少量出貨給北美客戶，目前出貨形式是伺服器組裝與測試（L10）。

和碩先前指出，公司北美客戶不只一家，很多家同時展開，但都還是小量出貨。公司具備提供從主機板（L6）到整機櫃（L11）能力，可滿足客戶各式需求。