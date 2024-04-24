新漢旗下創博 獲德國萊因功能安全認證

隨著智慧製造技術的發展，智慧機械已成為製造業不可或缺的要角，在講求高效能、精緻化的「人機協作模式」漸成主流的趨勢下，智慧機械產品的功能性安全也備受重視。工業電腦大廠新漢（8234）旗下專注在泛用運動控制與機器人控制產品開發的子公司創博（NexCOBOT），長期投入智慧機械領域產品研發，為了協助產業快速開發各種應用所需之安全功能，於2020年起攜手英特爾展開產品開發，於本周在德國漢諾威工業大展上接受德國萊因頒發EN 61508與EN ISO13849-1功能安全證書。創博本次取證象徵其英特爾x86平台研發上的專業，同時功能安全產品研發也獲得國際認證機構的認可。

以往標的為單純標準品，性能以快速、大量為導向的生產型智慧機械，順應市場多元、客製化的需求，人機協作型智慧機械逐漸成為市場主流，當「人」參與生產環節中，對於智慧機械的安全性要求便大幅提高。德國萊因（TÜV Rheinland）是國際權威的獨立檢驗和驗證機構，在功能安全領域，一直是全球市場的領先者。創博於2020年起由德國萊因進行功能安全產品認證，從產品設計規劃、規格制訂、開發、最後到後期產品測試，整段開發流程由德國萊因專業認證人員高標準嚴格檢視每一項環節是否皆符合功能安全規範。

創博總經理沈倩怡表示，目前市面上安全控制器產品之安全處理器部分，仍以具有功能安全之微控制器單元或ARM晶片為主。此次通過德國萊因認證的產品，為業界首款採用單一獨立英特爾x86處理器之安全控制器平台，其安全等級可達EN 61508 SIL2與EN ISO 13849 Cat.3 PLd，可協助使用者專注於開發功能安全應用軟體，加速整體安全應用的開發時程。

英特爾副總裁物聯網事業群暨產業解決方案事業部總經理Christine Boles表示：「英特爾致力於推動智慧製造的發展及其數位轉型，透過像是創博提供的機器人安全控制平台解決方案，我們協助工廠加速協作機器人的導入及整合，打造一個更安全的人機協作環境同時提高營運效率」。

德國萊因提到，創博的安全控制器SCB100經過德國萊因根據相關功能安全標準進行全面且詳細的評估後，符合相關要求並頒發證書。同時也證明了創博研發工程團隊清楚理解相關標準的要求。SCB100產品符合EN 61508標準的SIL 2要求以及EN ISO 13849-1標準的PL d / Cat. 3要求，因此確認此產品可被使用或集成在SIL 2, PL d / Cat. 3安全相關的可編程電子系統中。