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群創：首季是面板業谷底 今年車用營收雙位數成長

中央社／ 台北24日電

群創光電董事長洪進揚今天表示，去年車用市場營收約新台幣400億元，今年可望有2位數比率的成長，挑戰500億元；總經理楊柱祥指出，第1季是面板業谷底，已見春燕到來。

Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，楊柱祥說，第1季已見春燕來，首先是大尺寸面板需求往上，接著車用電子、液晶顯示器（Monitor），筆電市場現在還不好，但慢慢看到隧道曙光。

楊柱祥指出，微發光二極體（MicroLED）面板近100吋要價10萬美元，太貴，需待降價之後市場才能放大，車廠及大尺寸電視面板都是熱門市場。

說到產線的重新再利用，他說，台南3.5代舊線投入先進封裝製程，竹南的3.5代線做迷你發光二極體或微發光二極體背板，若尺寸進一步放大，可採用6代低溫多晶矽面板產線，4代線做X光用面板。

對於關閉的南京廠，他坦言不排除原廠搭配設備出售，也可能僅出售廠房，也不排除其他各種可能。

二極體 大尺寸面板

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