外交部：台捷晶片合作討論近尾聲 將撥款執行

外交部24日指出，捷克是我國在歐洲的重要夥伴，雙邊關係近年蓬勃發展，高層互動頻密。我國依據捷克發展所需，自111年底與捷克政府協商一項五年期的計畫，協助該國成立先進晶片設計中心，以強化捷克半導體產業能力。

外交部表示，我方盼藉由該合作計畫加強台捷產業鏈結、提升雙邊關鍵產業合作及強化民主供應鏈韌性。由於該計畫是首次推動，深受雙方重視，且涉及科技發展，為利妥善執行，雙方在協議合作內容上討論多時。目前相關討論已近尾聲，即將進入撥款執行階段。部分人士指稱該案因特定目的而倉促撥款，純屬謠言。

外交部說，我方推動該計畫是為協助已具先進工業基礎的捷克建立台灣技術體系的半導體產業量能，同時協助台灣半導體產業未來與當地鏈結，有助台灣半導體廠商進一步取得歐洲商機，及因應未來台商在捷克與中東歐布局時，取得台灣培養的半導體人才，為台捷互惠雙贏的合作計畫。該計畫由我方編列預算並主導執行，因此自無所謂我方要求捷克補足經費缺口而遭斷然拒絕的情事發生。

外交部對於外界屢就台捷晶片合作的不實發言深表遺憾，呼籲在野政黨人士發言前應先查證事實，以免以訛傳訛，造成台捷兩國政府的困擾。