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友達彭双浪：面板業最差時點已過 今年谷底在首季

中央社／ 台北24日電

面板友達光電董事長彭双浪今天表示，面板產業今年景氣的谷底在第1季，產業最差的狀況已過，就是在去年、前年。

Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，彭双浪在會場受訪時指出，電視市場已經復甦，資訊電子（IT）產品市場也受惠人工智慧個人電腦（AI PC）帶動，看好下半年市場需求，且車用市場穩定，商用、工業用市場也在復甦中，面板業最差的時點就在去年、前年，現在已回復到健康狀況。

對於面板價格是否如研調機構預期，今年第3季是高點，彭双浪直言價格由市場決定，但當需求回升時有利價格穩定。

對於花蓮發生地震，他坦言，龍潭廠雖不是震央，但因距離正好震度最大的位置，產線被迫暫停，不過，產線這個月應該即可陸續復歸，且因有幾個廠區調度所以影響較小。

車用市場方面，彭双浪解釋，友達在車用市場投入非常早，時間超過20年，且有很多專利；友達在微發光二極體（MicroLED）已有超過1000件專利，2012年開始做MicroLED，質量並重，去年底量產出貨給穿戴裝置客戶，接下來大尺寸電視應用也將升溫。

友達 彭双浪 面板

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