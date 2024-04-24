生成式 AI 百花齊放 景順：投資宜全球布局

AI盛世來臨，各科技公司紛紛競相投資、搶攻市場大餅，景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，要跟上這波AI趨勢，只投資台股與美國遠遠無法涵蓋整個科技業，建議透過全球型科技基金掌握全球AI新科技持續發展的無限商機。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在今年初的達沃斯（Davos）論壇中預測，人工智慧(AI) 這項技術將在未來五年內為所有人帶來巨大改變。蕭若梅指出，生成式AI席捲全球，隨著算力到位，越來越多的應用激發了更多的應用創意。

像是OpenAI推出了Sora，可以根據用戶的文字指令生成高畫質、生動的短影片；Samsung 新手機S24則提供即時線上語音翻譯的AI功能。更重要的是，電動車大廠特斯拉開始正式向用戶推送最新端到端的自動駕駛版本，透過把成上千萬的行車影片倒入AI模型中，讓電動車在行駛時，對外面環境的判斷更精準，也更像人在開車。

蕭若梅表示，今年對於AI市場的預估又比去年剛開始的預估高了好幾倍，市場應用開始進入百花爭鳴的階段，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，全球佈局。景順全球科技基金 聚焦跨關鍵領域技術公司，融合包括AI人工智慧、AR/VR元宇宙、Automation自動化機器人、Autonomous Vehicle電動車及Alternative Clean Tech氣候科技等5A不同關鍵科技次產業，專業分工全球佈局。

基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金，成立以來至2024年3月底，績效超過700%，對於想要累積自身財富的上班族，有奉養長輩、養育子女需求的三明治族，甚至是退休族群，都可以透過定期定額長期投資來掌握成長契機、降低市場波動風險。

此外，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。