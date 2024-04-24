快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

生成式 AI 百花齊放 景順：投資宜全球布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI盛世來臨，各科技公司紛紛競相投資、搶攻市場大餅。（路透）
AI盛世來臨，各科技公司紛紛競相投資、搶攻市場大餅。（路透）

AI盛世來臨，各科技公司紛紛競相投資、搶攻市場大餅，景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，要跟上這波AI趨勢，只投資台股與美國遠遠無法涵蓋整個科技業，建議透過全球型科技基金掌握全球AI新科技持續發展的無限商機。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在今年初的達沃斯（Davos）論壇中預測，人工智慧(AI) 這項技術將在未來五年內為所有人帶來巨大改變。蕭若梅指出，生成式AI席捲全球，隨著算力到位，越來越多的應用激發了更多的應用創意。

像是OpenAI推出了Sora，可以根據用戶的文字指令生成高畫質、生動的短影片；Samsung 新手機S24則提供即時線上語音翻譯的AI功能。更重要的是，電動車大廠特斯拉開始正式向用戶推送最新端到端的自動駕駛版本，透過把成上千萬的行車影片倒入AI模型中，讓電動車在行駛時，對外面環境的判斷更精準，也更像人在開車。

蕭若梅表示，今年對於AI市場的預估又比去年剛開始的預估高了好幾倍，市場應用開始進入百花爭鳴的階段，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，全球佈局。景順全球科技基金 聚焦跨關鍵領域技術公司，融合包括AI人工智慧、AR/VR元宇宙、Automation自動化機器人、Autonomous Vehicle電動車及Alternative Clean Tech氣候科技等5A不同關鍵科技次產業，專業分工全球佈局。

基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金，成立以來至2024年3月底，績效超過700%，對於想要累積自身財富的上班族，有奉養長輩、養育子女需求的三明治族，甚至是退休族群，都可以透過定期定額長期投資來掌握成長契機、降低市場波動風險。

此外，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。

展望全球科技產業後市發展，蕭若梅表示，由於美國就業市場仍然熱絡，使得分析師陸續開始延後對於FED首次降息時間的預期，全球科技股仍然持續上揚。生成式AI新的應用持續推出，仍相對看好科技類股發展，部分類股短期漲幅已高，將密切掌握市場變化伺機調整配置。

球布局深具跨關鍵領域優勢，成立至今績效超過700%。(資料來源：晨星，新台幣計價，統計至2024年3月31日。)
球布局深具跨關鍵領域優勢，成立至今績效超過700%。(資料來源：晨星，新台幣計價，統計至2024年3月31日。)

AI 電動車

延伸閱讀

國際能源總署：2030年中國路上1/3是電動車，美歐只有1/5

保時捷在台熱銷 一天賣15輛…成長力道居全球第二

友通秀充電站解決方案

鴻華 電動車年銷衝萬台

相關新聞

卸任在即 唐鳳：交接給彥男老師，我很放心

520之後即內閣改組，數位部長職務將由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男接任，現任數位部長唐鳳今（24）日表示，「我之...

外交部：台捷晶片合作討論近尾聲 將撥款執行

外交部24日指出，捷克是我國在歐洲的重要夥伴，雙邊關係近年蓬勃發展，高層互動頻密。我國依據捷克發展所需，自111年底與捷...

生成式 AI 百花齊放 景順：投資宜全球布局

AI盛世來臨，各科技公司紛紛競相投資、搶攻市場大餅，景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，要跟上這波AI趨勢，只投資台股與美...

台美兩大先進封裝客戶訂單加持 法人估鈦昇第2季營收倍增

半導體封裝設備廠鈦昇（8027）今年受惠於先進封裝趨勢，將推動電漿及雷射設備等設備機台開始進入出貨放量階段。法人指出，鈦...

數發部：資安通報擴及民間 提升我國產業資安防護水準

數發部長唐鳳24日指出，為協助企業應對日益嚴峻的資安挑戰，資安院已正式承接台灣電腦網路危機處理暨協調中心（ 以下簡稱TW...

彭双浪：首季景氣谷底已過 TV 復甦打頭陣

友達（2409）光電董事長彭双浪24日表示，今年首季會是整體產業景氣最低點，然後逐步升溫；現在先看到電視市場的復甦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。