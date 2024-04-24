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新唐 USB 4 Retimer 晶片傳捷報 出貨有望逐季放量衝刺

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微控制器（MCU）廠新唐（4919）USB 4 Retimer出貨傳捷報，傳出成功打入知名PC周邊品牌供應鏈。法人推估，新唐今年USB 4的Retimer出貨將可望開始逐季放量，全面大啖USB 4 Retimer商機。

英特爾、超微等PC大廠今年推出的新平台將開始擴大導入USB 4介面，且可望向下滲透進入中低階市場，使USB 4介面將成為未來市場的新主流。但由於USB 4傳輸速度相當高，因此在端到端之間幾乎都需要一顆Retimer晶片作為訊號中繼晶片，在USB 4需求持續暢旺的同時，也衍伸出大量的Retimer晶片商機。

業界傳出，新唐的USB 4 Retimer晶片已經成功打入PC周邊品牌供應鏈，且今年出貨動能將可望開始逐季放大，今年下半年出貨力道將可望明顯優於上半年水準，顯示新唐的USB 4效能備受客戶及市場肯定。

據了解，新唐的USB 4 Retimer晶片當中還整合了原先可能需要外掛的E-Marker晶片，讓客戶可以減少採購成本，除了新唐本次攻入的PC周邊配件供應鏈之外，未來新唐將會瞄準PC，VR／AR等需要USB4設備和USB數據線新市場。

USB 新唐

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