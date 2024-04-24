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中鋼創新智慧高爐 AI 智能模組 有助節能減排

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼創新智慧高爐AI智能模組，有助節能減排。中鋼提供
中鋼創新智慧高爐AI智能模組，有助節能減排。中鋼提供

中鋼（2002）打造國內首座智慧高爐，並運用人工智慧物聯網及AI演算法開發27項智能模組，不僅讓高爐煉鐵成為可透視、能預知及易掌控的生產製程，一年也可降低成本約7,053萬元及減少4,518噸CO2排放。

中鋼近期投入低碳煉鐵製程技術研發，展開高爐添加低排碳原料「熱壓鐵塊」(Hot Briquetted Iron, HBI)試驗，經投料結果顯示，每加1噸HBI約可減少1.53噸CO2排放，另因應HBI投入高爐後的爐內反應變化，中鋼在原有煉鐵智慧平台再創新建立「變料配渣智能模組」，輔助操作人員快速應變調適高爐，以AI數位科技驅動低碳轉型工作。

中鋼二號高爐於2020年蛻變為智慧高爐，導入27項AI智能模組，將高爐生產的重要資訊指標及數據彙整於煉鐵智慧平台，使得操作人員能透過可視化圖形即時掌握高爐狀態，並精準調整投入原料，力助二號高爐一年降低生產成本約新台幣7,053萬元，並減少4,518噸CO2排放。

中鋼二號高爐AI智能模組不僅已平行展開至一號、三號及四號高爐，也因應低碳煉鐵製程技術的發展，中鋼組成研究團隊深入解析HBI取代部分鐵礦投入高爐後的爐內反應，並在原有煉鐵智慧平台基礎上新建「變料配渣智能模組」，可在高爐添加HBI後透過AI演算法自動推算配渣調整方案，取代人工計算，不僅能即時穩定鐵水產出效率，也為中鋼未來於高爐投入大量低排碳原料做好萬全準備。

中鋼近期完成6,000噸HBI投入高爐之生產試驗，結果顯示每1噸HBI約可減少1.53噸CO2排放，證實「高爐添加還原鐵」是有效的碳中和路徑，且中鋼依照HBI投入高爐的反應情形，於煉鐵智慧平台創新開發「變料配渣智能模組」，可因應高爐大量添加低排碳原料的生產數據即時計算變料配渣方案，以穩定高爐運作。展望未來，中鋼將持續發展其他低碳煉鐵技術，例如高爐鼓風嘴噴吹富氫氣體取代噴煤，也深化AI技術於各生產製程環節的應用，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進。

AI 中鋼

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