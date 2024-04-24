AI 概念股群起回彈 廣達、緯創利多加持表現最旺

2024年市場持續聚焦AI議題，台鏈AI概念族群廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、英業達（2356）等，昨（23）日表現可圈可點，相關產業也在利多加持下止跌回升，其中又以廣達、緯創表現最佳，各自彈升3.04%、2.3%；據資料顯示，廣達目前已獲自營商連2日買超，且張數有逐漸擴大的趨勢，而緯創則已獲投信連4個交易日買超，連外資都在昨日跟著自賣轉買，吸引市場投資人關注。

台股昨（23）日表現強勁，早盤加權指數開高走高，而盤中在AI類股及半導體產業的推波助瀾之下，走勢持續勁揚，終場上漲188.06點，收在19,599.28點，漲幅0.97%。台鏈AI族群也狠甩近日的頹勢，走勢轉強群起回彈，而隨著近日市場傳出，輝達（NVIDIA） H100晶片缺料情況已有所緩解，廣達、緯創、鴻海、英業達等大廠也跟著啟動供貨，而各大業者最新釋出的第二季展望中，也可見其同聲對AI伺服器大方向成長趨勢按讚。

廣達（2382）作為台鏈AI代工指標業者，昨（23）日走勢也回春，以236元開高走高，盤中一度上漲至239元、終場漲幅收斂，但仍收在237元、漲幅達3.04%。而緯創昨日昨日以111元開高振盪，而終場也同樣收在111元，漲幅達2.3%，至於單日成交量方面，廣達達到2.15萬張、緯創單日成交則繳出3.64萬張，單論2檔個股各自的表現，在AI族群中也是較為強勁。