快訊

花蓮餘震不斷...國家災防科技中心LINE從昨晚就「停更」 國科會揭原因

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

中華信評：世界先進評等twA+產品組合調整為車用為主

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評今天確認世界先進積體電路股份有限公司（5347）的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。評等展望為「穩定」。中華信評亦預期，世界先進將逐步提高產能利用率，並將產品組合調整為以工業及車用電源管理晶片為主，藉此提升獲利率。

中華信評指出，世界先進的評等係反映該公司強健的資本結構、良好的競爭地位，以及具技術競爭力的成熟製程晶圓製造能力。中華信評預測，未來兩年世界先進可因為有所回升的獲利能力及有限的資本支出而維持淨現金部位。

不過，幾項因素抵銷了前述評等優勢，包括世界先進因營運規模較小而導致的產品與客戶集中度，以及相較起全球領先同業較弱的議價能力與獲利率。此外，長期而言世界先進可能會因為技術演進至更先進製程的趨勢，以及成熟製程晶圓廠之間激烈的市場競爭，而對其績效帶來下行風險。

「穩定」的評等展望是反映中華信評認為未來兩年世界先進將可維持淨現金部位。此看法係中華信評基於該公司未來兩年有限的擴張性資本支出，且龐大的帳上現金部位。中華信評的基本情境並未將世界先進可能投資12吋晶圓廠納入考量；不過，「穩定」的評等展望反映該公司會採取適當行動，將該投資相關的業務與財務風險降至最低。

世界先進 晶圓廠 華信

延伸閱讀

台電總座談電力建設受阻 王耀庭：大家只要晶圓廠

護國神山不能沒有它！先進製程必備管線 價值等同進口車 為何崇越新廠落腳嘉義？

台積電重訊公告花蓮災損 預估將在第2季認列相關地震損失30億元

崇越石英斥資15億元新廠落成 郭智輝：將專供台積電

相關新聞

Meta將提供VR作業系統 華碩回應了

臉書母公司Meta周一（22日）表示，Meta將與微軟、華碩（2357）、聯想等外部硬體公司成為夥伴，合作打造使用Met...

廣達36周年活動將至 員工人人領800元、加碼搶萬元現金

代工大廠廣達（2382）即將於下周（5/4）舉辦36周年紀念活動，邀集團旗下上萬名員工齊聚，也找來7家人氣美食助陣，舉辦...

獨家／網家將提董事名單 和碩童子賢婉拒續任獨董

電商業者網路家庭（8044）集團今年將改選董事會，預計29日提出董事候選人名單共九位，但據了解，三年前加入的和碩（493...

量子電腦資安攻防戰！振生半導體首創PUF+PQC市場唯一最佳解方

全球資安問題面臨挑戰，量子電腦強大的解碼運算能力已成威脅，國際間對資安的重視更是愈加縝密防護，而晶片資安守護者振生半導體...

一手打造晨星的梁公偉再起 ITH會是聯發科的致命武器？

顯示器驅動IC與觸控IC廠ITH-KY（6962）已於3月29日申請第一上市掛牌，董事長為晨星創辦人梁公偉。由於聯發科是ITH的大股東，因此等ITH正式掛牌後，等於又將多一隻小金雞。

AI需求推升 集邦估今年QLC Enterprise SSD出貨位元年增4倍

隨著節能成為AI推論伺服器（AI Inference Server）優先考量，北美客戶擴大存儲產品訂單，帶動QLC En...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。