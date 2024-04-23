中華信評：世界先進評等twA+產品組合調整為車用為主

中華信評今天確認世界先進積體電路股份有限公司（5347）的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。評等展望為「穩定」。中華信評亦預期，世界先進將逐步提高產能利用率，並將產品組合調整為以工業及車用電源管理晶片為主，藉此提升獲利率。

中華信評指出，世界先進的評等係反映該公司強健的資本結構、良好的競爭地位，以及具技術競爭力的成熟製程晶圓製造能力。中華信評預測，未來兩年世界先進可因為有所回升的獲利能力及有限的資本支出而維持淨現金部位。

不過，幾項因素抵銷了前述評等優勢，包括世界先進因營運規模較小而導致的產品與客戶集中度，以及相較起全球領先同業較弱的議價能力與獲利率。此外，長期而言世界先進可能會因為技術演進至更先進製程的趨勢，以及成熟製程晶圓廠之間激烈的市場競爭，而對其績效帶來下行風險。

「穩定」的評等展望是反映中華信評認為未來兩年世界先進將可維持淨現金部位。此看法係中華信評基於該公司未來兩年有限的擴張性資本支出，且龐大的帳上現金部位。中華信評的基本情境並未將世界先進可能投資12吋晶圓廠納入考量；不過，「穩定」的評等展望反映該公司會採取適當行動，將該投資相關的業務與財務風險降至最低。