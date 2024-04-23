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台積電年度調薪約3%-5% 與往年相當

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電22日公布，今年度例行性調薪與往年相當，約3％至5％。 美聯社
台積電22日公布，今年度例行性調薪與往年相當，約3％至5％。 美聯社

台積電（2330）昨（22）日公布，今年度例行性調薪與往年相當，約3％至5％。個人調薪幅度則依據個人績效、年資、職等條件而定。

台積電強調，會持續提供富有挑戰性的世界舞台，以及具競爭力的薪資福利，與全體同仁共享營運成果。

台積電去年例行性調薪平均調幅也是3%至5%。該公司先前曾在2021年進行結構性調薪，幅度達20%，外傳2022年例行調薪幅度因應通膨，所以高於往年，調幅達8%以上，但未獲公司證實。

根據台積電最新2022年度永續報告書，該公司整體薪酬在業界前25％水準，全球員工超過7.3萬人，全體員工離職率為6.7％。

台積電整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞，以台灣廠區及轉投資采鈺新進碩士畢業工程師為例，2022年平均整體薪酬超過200萬元。另外，根據該公司申報資料，2022年其非主管職務全時員工薪資平均數為316.7萬元，在上市半導體業排名第六，前五名均為IC設計業，中位數則為243.5萬元，在上市半導體業排名第七。

半導體 台積電 薪資

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