響應RE100倡議 鴻海：2040年百分百用綠電 實現營運「雙E方程式」

鴻海（2317）昨（22）日宣布，響應RE100倡議，承諾2040年全球廠區將100%使用綠電。鴻海董事長劉揚偉強調，鴻海要達到產業運用綠能的同時，依舊能共榮成長，並以最終實現鴻海營運的「雙E方程式」、即「永續經營=EPS+ESG」的願景落地為目標。

劉揚偉強調，鴻海在推動永續的路徑上，會持續不斷尋找最適合的國際標準，這次決定響應RE100，也是基於這樣的理念。希望藉由鴻海主動響應，讓供應鏈以及合作夥伴能夠重視永續經營的重要性。

鴻海響應RE100倡議

他說，鴻海也會以開放的態度分享在各地推動綠能的經驗，秉持著與各界合作的思維，讓產業運用綠能的同時依舊能共榮成長。

鴻海集團目前在全球24個國家地區設有據點，目前共有205個工廠與辦公室，各地綠電取得與相關政策複雜，要達成2040年全球廠區將100%使用綠電，業界認為幾乎是「不可能的任務」，惟鴻海已有方向，透過多管齊下來達成目標。

首先，鴻海取得綠電的方式，會在全球所有廠區都蓋太陽能系統，目前台灣土城總部虎躍廠、深圳龍華廠、鄭州廠、美國威州廠等，都已經在屋頂搭建太陽能板，未來各地廠區只要能建設太陽能板，全部都會興建。

另外，包括風能與熱能等潔淨能源，鴻海都積極探詢中。例如鴻海已規劃在台灣參與可開發地熱的技術，透過物聯網技術探勘熱源，預估在2026年會較為明朗。

鴻海並透過設立綠能基金，強化綠電量能，例如今年3月與旭智資本合資成立綠能資產管理公司，並擬發起設立綠能開發基金，總規模達人民幣90億元（約新台幣396億元）拓展大陸綠能業務，透過直接投資綠電產業，協助鴻海永續發展，藉此獲得綠電權益。鴻海在全球的第二大生產基地越南，未來也規劃設立綠能基金。

台灣方面，鴻海2023年宣布攜手中華開發資本，共同成立開鴻能源公司，資本總額目標60億元，引領資金投入永續發展的綠能產業，提供企業亟需的綠電，同時創造相對穩定的投資收益。

鴻海強調，將運用能效提升、自建太陽能發電站、綠電（PPA）使用、綠證購買、綠能基金投資等多元措施，並建立短中長期的計畫，積極開發各種可再生能源使用。未來，鴻海也希望能夠通過響應RE100，進一步推動市場變革，發展可再生能源，帶動供應鏈，提高綠電使用量。

鴻海集團4月啟動輪值執行長（CEO）制度，據了解，首任輪值CEO是集團E事業群總經理林忠正。另外，鴻海集團後續事業群組織，可能會隨著人事變動而有所調整，以因應時代變局。



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