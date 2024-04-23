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大尺寸面板漲不停 法人預期群創、友達將轉盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
研調機構集邦科技（TrendForce）22日公布最新面板報價，電視面板全面續揚。 （聯合報系資料庫）
研調機構集邦科技（TrendForce）22日公布最新面板報價，電視面板全面續揚。 （聯合報系資料庫）

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布最新面板報價，電視面板全面續揚，即使55吋以下產品漲幅收斂，但65吋以上大尺寸電視面板受惠世足盃及巴黎奧運等國際運動賽事引爆電視拉貨潮，需求續強，並延續勁揚態勢，IT面板方面，監視器面板漲幅更是擴大。

法人看好，隨著面板報價揚升，將助攻面板雙虎群創、友達營運，預料首季將是今年營運谷底，轉虧為盈在望。

面板業者與相關機構普遍對後市正向看待。群創預告，本季營運隨著產品結構調整，將呈現「更有感改善」，毛利率增幅會比首季擴大。群創總經理楊柱祥更預告：「面板業太陽要出來了」。

另一家專業面板研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益指出，2024是面板產業復甦的一年，主要面板廠第2季可望轉虧為盈；面板價格預估一路漲至第3季的高點。

集邦研究副總范博毓表示，55吋以下電視面板因面板廠產能利用率處於較高水準，在供給增加下，價格漲勢有收斂狀況，略微出現疲態，預估4月32吋、43吋及50吋電視面板上漲1美元，55吋估漲2美元。

面板4月下旬報價
面板4月下旬報價

65吋以上大尺寸電視面板需求續旺，主要與旺季促銷備貨需求有撐，最新報價預估65吋及75吋各漲4美元至5美元。

監視器面板方面，受到電視面板價格上漲激勵，加上面板廠積極運作，寄望改善監視器面板獲利，3月起成功調漲價格，部分品牌客戶消費性機種4月備貨需求仍強，加上紅海危機導致海運時間拉長，部分品牌客戶拉高庫存水位以提前備貨，推升報價持續走揚。

另外，監視器面板面臨電視面板需求好轉造成的產能排擠，集邦預估，4月監視器面板價格將維持漲勢，漲幅可望擴大。Open Cell面板方面，主流尺寸23.8吋與27吋預計調漲0.7美元。


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