快訊

返鄉遇地震、土石流…火車急躲隧道 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

全台有感連10震！氣象署：全是花蓮強震餘震 釋放在「地震空白區」

詐騙猖獗 我駐星代表童振源也中招：遭金融詐騙

台灣大「安心Call」攜手91APP 佈建 D2C 電商防詐網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）22日宣布，旗下「安心Call」攜手91APP，佈建D2C電商防詐網。

台灣大表示，日前推出電信業第一個隱蔽手機號碼的「安心Call」服務，累計成功保護2,000萬筆通話，降低90%個資外洩相關詐騙，更宣布與台灣首家上櫃D2C SaaS領導服務公司91APP戰略合作，為品牌企業用戶佈建D2C電商防詐網。

台灣大指出，「安心Call」服務可運用於電商網購、外送平台、叫車服務等任何有通話聯繫需求的產業。已成功導入台灣電商龍頭momo、博客來等電商、叫車平台yoxi、大型醫療機構等企業，並有超過50家企業洽詢測試驗證中。

台灣大中小企業事業副總經理林德偉表示，透過與91APP的合作，「安心Call」服務將被更廣泛地應用於D2C電商中，進一步擴大其在台灣電商生態系中的影響力。

APP 台灣大 電商

延伸閱讀

中信銀 精進友善金融服務

兆豐證反詐騙 攜手刑事局

電商諜戰！亞馬遜員工裝賣家滲透沃爾瑪、eBay情蒐策略供高層決策

有你共創攜手日商W2雙贏電商 擴大海外市場營收

相關新聞

蘋果供應鏈大洗牌 台廠二進四出

蘋果公布2023會計年度供應鏈名單，台廠總計二進四出、陸廠八進四出；其中，南電（8046）、金箭印刷集團擠入供應鏈名單，...

為AI舖路 英特爾開發全世界最大的仿神經形態系統

英特爾宣布推出全球最大的仿神經形態系統（neuromorphic system），代號Hala Point，最初布署在桑迪...

電芯國家隊 4／台廠機會來自美中衝突？業者籲政府獎勵

「其實做產業最重要一件事情是差異性，你的差異性在哪裡？你的競爭力就在哪裡！」台灣電池協會理事長楊敏聰指出...

電芯國家隊 3／台灣電芯供應鏈新機會 業者放眼「電池回收」生意

隨著台灣有5家業者宣布興建1GWh等級以上電池芯工廠，規模創史上之最，在出海口「電芯工廠」逐漸取得經濟規模後，能否帶動上游正負極材料、電解液、隔離膜等4大關鍵原料發展？

電芯國家隊 2／電芯業也能長出護國神山？人才是關鍵

近兩年鋰電池產業快速發展，對人才需求孔急，相關科系畢業生手上工作機會是過去2~3倍，鴻海拿出獎學金在畢業前給出近百萬年薪條件網羅人才，但即便台灣相關學系人才不算少...

電芯國家隊 1／台灣電芯曾是世界第二，人才卻流入中國大陸

「台灣也不是小學生，現在才開始做電芯量產這件事。」國立台南大學教授張家欽表示，台灣不是突然會做電芯，多年前技術十分領先，曾僅次於日本居世界第二，只是後來有點中斷了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。