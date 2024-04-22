台灣大「安心Call」攜手91APP 佈建 D2C 電商防詐網
台灣大（3045）22日宣布，旗下「安心Call」攜手91APP，佈建D2C電商防詐網。
台灣大表示，日前推出電信業第一個隱蔽手機號碼的「安心Call」服務，累計成功保護2,000萬筆通話，降低90%個資外洩相關詐騙，更宣布與台灣首家上櫃D2C SaaS領導服務公司91APP戰略合作，為品牌企業用戶佈建D2C電商防詐網。
台灣大指出，「安心Call」服務可運用於電商網購、外送平台、叫車服務等任何有通話聯繫需求的產業。已成功導入台灣電商龍頭momo、博客來等電商、叫車平台yoxi、大型醫療機構等企業，並有超過50家企業洽詢測試驗證中。
台灣大中小企業事業副總經理林德偉表示，透過與91APP的合作，「安心Call」服務將被更廣泛地應用於D2C電商中，進一步擴大其在台灣電商生態系中的影響力。
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