澎湖海灣復育再+1 緯穎宣布種逾萬顆樹苗、8千株珊瑚

伺服器大廠緯穎（6669）為響應「世界地球日」於22日宣布，將贊助澎湖縣政府與慈心基金會的「澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫」，預計在該地區種下10,000棵樹苗與復育8,000株珊瑚。緯穎總經理暨執行長張順來強調，公司身處於雲端服務與全球資料中心供應鏈的前線，深刻理解唯有與社會和環境共好，才有永續的經營與發展。

每年的4月22日為永續環境的重要節日「世界地球日」，而緯穎以「釋放數位能量，點燃永續創新」為願景，致力於發展資料中心業務的同時，亦積極投入永續環境與社會共好。總經理暨執行長張順來也特地帶領公司同仁，於世界地球日前夕親身參與植樹與珊瑚復育活動，以實際行動展現對澎湖自然生態的永續發展的支持。

緯穎澎湖杭灣造林計畫，運用創新「水寶盆」技術，克服澎湖特有鹽霧、玄武岩地質與強勁東北季風等嚴苛生長條件，顯著提高樹苗存活率達到八成以上，同時預估每年能帶來4.64公噸生物碳儲存量。值得一提的是，杭灣造林也同時為珊瑚復育海域的護漁林，以多樣的樹種、豐富的有機物，供應魚類棲息地。該計畫不僅有助保護澎湖海岸線和居住環境，還能連結造林和珊瑚復育，增進陸海域的生物多樣性，為台灣珊瑚生態和生物多樣性做出寶貴貢獻。

緯穎自2021開啟「Ocean Hugs」計劃，並陸續於台灣和海外廠區投入植樹造林。期望以海洋為出發點，堆沙造林，促進海洋和陸地生態的共生。截至去年，緯穎已在台灣海岸與上游地區種植超過兩萬四千棵樹，並透過本次與澎湖縣政府和慈心基金會的計畫，將更進一步種下一萬棵樹苗與復育八千株珊瑚。這不僅能保護海岸線，為台灣珊瑚生態和生物多樣性做出貢獻。也能通過自然固碳的方式，為全球減碳盡一份力。

張順來強調，緯贏很高興能參與澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫，透過植樹和珊瑚復育，達到保護海岸線、自然碳固碳和生物多樣性，為自然生態和永續環境貢獻一份力量，以實際行動實踐永續環境與社會共好。

澎湖縣縣長陳光復表示：「海洋資源是澎湖縣重要的資產，這次計畫對澎湖生態保育和永續發展意義重大，我們很高興有緯穎的支持和參與，一起將樹木從陸上種到海下，為我們賴以維生的海洋盡一份心力，攜手打造並維護我們所愛護的家園。」