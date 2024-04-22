聯發科邁向淨零 明年起泓德能源年供5000萬度綠電
聯發科今天宣布，與太陽能廠泓德能源子公司星星電力簽署購售電合約，朝向2050年淨零排放目標邁進，星星電力2025年起每年供應5000萬度綠電。
聯發科指出，這次綠電採購範疇涵蓋聯發科及集團旗下立錡科技和達發科技等，朝向2030年集團辦公室全面使用再生能源目標。
聯發科今天發布新聞稿，共同營運長顧大為說，聯發科致力追求企業成長和環境永續之間的平衡，與泓德能源合作共同努力實現淨零排放的願景。聯發科會持續透過產業影響力，與供應鏈夥伴推進綠色能源的採用，達成對環境永續的承諾。
除太陽光電，聯發科表示，將同步積極洽談風力發電等其他再生能源的購售，以期帶領產業鏈擴大減碳效益，進一步擴大綠電使用量體。
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