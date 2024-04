群創將展出先進顯示與創新 AI 軟體整合解決方案

群創(3481)光電將參加4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的年度產業盛事─2024 Touch Taiwan智慧顯示展,並以「Live it up, Game with Fun」為主軸,強調顯示科技可提供人類更CHILL新穎生活與落實永續發展。同時大秀獨步全球AM miniLED可撓式柔性顯示技術、無限拼接AM miniLED COB技術與深化AI軟硬體整合實力。此外群創也將展出多元型態次世代miniLED顯示技術,延伸至多元智慧場域,朝More than Panel高附加價值產品、系統整合服務發展,同時亦深化策略夥伴關係,致力提升產業發展競爭力。

獨家高端AM miniLED 顯示技術,締造產業與永續新里程碑

著眼新世代顯示科技除了不斷追求高可靠度、高亮度、高解析、更精緻畫質、更輕便等特點外,隨著環保意識抬頭,亦重視永續節能的訴求。今年群創將首次展出5大座驚艷懸掛式360度外側圓形環「AM miniLED可撓式柔性顯示器」,透過群創前瞻AM miniLED flexible顯示技術,達高清晰、超輕薄(厚度僅1毫米)與可撓曲等優異特性,且尺寸可大可小,以無縫拼接顯示技術提供彈性客製化尺寸。此外,主動式AM miniLED可撓式柔性顯示技術,能精準調節LED發光時間與亮度,使顯示螢幕在高亮度下仍不發熱,達節能省電效果。另外,此展品透過群創綠色科技製程,大幅減少驅動IC元件和電路板使用,達降低高汙染PCBA使用與節省成本,成為現今最具潛力的綠色顯示產品。

同時,群創亦展出「無限拼接AM miniLED COB公眾顯示器」,憑藉創新LED chip on board (COB)封裝技術與新的拼接與表面處理顯示技術,與傳統表貼工藝(Surface Mounted Technology , SMT)相比,其擁有高可靠性、低成本、低功耗、廣視角、耐磨耐衝擊等多項優點。此外,群創深耕無限拼接AM miniLED COB技術多年,開發出超微小像素間距達0.75毫米(mm)及1.27毫米(mm)之產品,且同時具備多項領先優勢,包括高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質與無尺寸限制等特點,將可被廣泛應用於多元場域,如百貨公司、綜合型商場、零售賣場、大型展演場等,致力開拓次世代顯示市場新藍海。

獨家AI生成技術 「印」出3D模型影像新商機

隨著全球生成式人工智慧(AI)浪潮興起,群創以突破性3D列印AI生成技術,為展現More than Panel價值轉型韌性,透過獨家創新「3D Printer & AI列印整機解決方案」,提供客戶完整AI生成3D模型影像解決方案,從光罩零組件、設計、整機到軟硬體整合等一站式服務,同時更持續深化AI軟體技術,將AI技術導入3D模型生成,僅需一鍵AI生成功能,即可將一張2D平面照片快速生成全彩超擬真的3D模型。現今3D印表市場大多仍需採360度環景拍攝建構3D圖像列印,但群創獨家3D Printer & AI列印整機解決方案,擁有完整AI深度學習模型,透過AI生成功能,讓沒有3D建模專業領域背景的人群跨越門檻,減少使用者痛點 ,進而為3D列印產業帶來更高效率、更完善、更靈活的製造流程,跨域搶攻智能生成3D列印整機市場新商機。

近年AI人工智慧已成為全球最熱門的話題,且亦逐漸進入大眾日常生活。群創將首次發表「Chat-N-Go AI顯示器」,結合了群創AGV無人車系統、AI技術平台與人臉辨識功能,突破螢幕只能用手提著或推著走,且透過高度整合AI軟體技術,使顯示器可與人進行對話交流,此創新產品未來將可廣泛拓展於教育、社交互動、銷售、行銷、客戶服務和支援等新應用,包括電商、金融、醫療、教育、美術館等多元場域。

130吋miniLED高階直顯電視 擘劃觀影體驗新境界

群創累積深厚的頂尖技術與研發動能,新開發MTCOB(Mass Transfer LED Chip On Board)封裝技術,成功挑戰超微小像素間距0.75毫米(mm),推出新一代「130吋 miniLED高階直顯電視」,達高對比、高亮度、高動態對比與節能等特性,將大幅提升亮暗細節,以提供絕佳沉浸式頂級觀影享受,打造家庭視聽娛樂新選擇。此外採用群創集團獨家開發的PAM(Pulse-amplitude modulation)調光模式與光學引擎,以主動式調光模式,減輕長久觀看傳統LCD螢幕,易造成眼睛痠澀疲勞的痛點。

新世代miniLED顯示技術 搶攻戶外顯示應用新商機

近年智慧城市快速發展,推動戶外顯示器需求提升,同時運動賽事與資訊娛樂更激發戶外顯示器的需求成長。群創「23.8吋mini LED 戶外顯示器」採用新世代miniLED背光顯示技術與獨家整機技術,具高色飽、高亮度、高動態對比及低功耗等優異特性,大幅提升戶外強光直射環境下的可視性(sunlight readable),即使在戶外仍清楚觀看資訊螢幕,未來將開拓商機於充電樁、大型百貨商場、購物中心等智慧場域整合方案。另群創「36.6吋mini LED車廂廣告顯示器」運用獨家miniLED背光技術導入多分區局部調光(Local Dimming)設計,打造多項超高效能,完美詮釋高亮度、廣色域、高動態對比等高規格畫質表現,並有效提升顯示畫面的明暗與色彩細節。此展品除了可應用於車廂顯示器外,更可導入於遊戲機、攝影機、航海、充電樁等多元戶外顯示解決方案,全面搶占戶外高階顯示器市場商機。