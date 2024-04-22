群創將展出先進顯示與創新 AI 軟體整合解決方案

群創（3481）光電將參加4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的年度產業盛事─2024 Touch Taiwan智慧顯示展，並以「Live it up, Game with Fun」為主軸，強調顯示科技可提供人類更CHILL新穎生活與落實永續發展。同時大秀獨步全球AM miniLED可撓式柔性顯示技術、無限拼接AM miniLED COB技術與深化AI軟硬體整合實力。此外群創也將展出多元型態次世代miniLED顯示技術，延伸至多元智慧場域，朝More than Panel高附加價值產品、系統整合服務發展，同時亦深化策略夥伴關係，致力提升產業發展競爭力。

獨家高端AM miniLED 顯示技術，締造產業與永續新里程碑

著眼新世代顯示科技除了不斷追求高可靠度、高亮度、高解析、更精緻畫質、更輕便等特點外，隨著環保意識抬頭，亦重視永續節能的訴求。今年群創將首次展出5大座驚艷懸掛式360度外側圓形環「AM miniLED可撓式柔性顯示器」，透過群創前瞻AM miniLED flexible顯示技術，達高清晰、超輕薄(厚度僅1毫米)與可撓曲等優異特性，且尺寸可大可小，以無縫拼接顯示技術提供彈性客製化尺寸。此外，主動式AM miniLED可撓式柔性顯示技術，能精準調節LED發光時間與亮度，使顯示螢幕在高亮度下仍不發熱，達節能省電效果。另外，此展品透過群創綠色科技製程，大幅減少驅動IC元件和電路板使用，達降低高汙染PCBA使用與節省成本，成為現今最具潛力的綠色顯示產品。

同時，群創亦展出「無限拼接AM miniLED COB公眾顯示器」，憑藉創新LED chip on board (COB)封裝技術與新的拼接與表面處理顯示技術，與傳統表貼工藝(Surface Mounted Technology , SMT)相比，其擁有高可靠性、低成本、低功耗、廣視角、耐磨耐衝擊等多項優點。此外，群創深耕無限拼接AM miniLED COB技術多年，開發出超微小像素間距達0.75毫米(mm)及1.27毫米(mm)之產品，且同時具備多項領先優勢，包括高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質與無尺寸限制等特點，將可被廣泛應用於多元場域，如百貨公司、綜合型商場、零售賣場、大型展演場等，致力開拓次世代顯示市場新藍海。

獨家AI生成技術 「印」出3D模型影像新商機

隨著全球生成式人工智慧（AI）浪潮興起，群創以突破性3D列印AI生成技術，為展現More than Panel價值轉型韌性，透過獨家創新「3D Printer & AI列印整機解決方案」，提供客戶完整AI生成3D模型影像解決方案，從光罩零組件、設計、整機到軟硬體整合等一站式服務，同時更持續深化AI軟體技術，將AI技術導入3D模型生成，僅需一鍵AI生成功能，即可將一張2D平面照片快速生成全彩超擬真的3D模型。現今3D印表市場大多仍需採360度環景拍攝建構3D圖像列印，但群創獨家3D Printer & AI列印整機解決方案，擁有完整AI深度學習模型，透過AI生成功能，讓沒有3D建模專業領域背景的人群跨越門檻，減少使用者痛點 ，進而為3D列印產業帶來更高效率、更完善、更靈活的製造流程，跨域搶攻智能生成3D列印整機市場新商機。

近年AI人工智慧已成為全球最熱門的話題，且亦逐漸進入大眾日常生活。群創將首次發表「Chat-N-Go AI顯示器」，結合了群創AGV無人車系統、AI技術平台與人臉辨識功能，突破螢幕只能用手提著或推著走，且透過高度整合AI軟體技術，使顯示器可與人進行對話交流，此創新產品未來將可廣泛拓展於教育、社交互動、銷售、行銷、客戶服務和支援等新應用，包括電商、金融、醫療、教育、美術館等多元場域。

130吋miniLED高階直顯電視 擘劃觀影體驗新境界

群創累積深厚的頂尖技術與研發動能，新開發MTCOB(Mass Transfer LED Chip On Board)封裝技術，成功挑戰超微小像素間距0.75毫米(mm)，推出新一代「130吋 miniLED高階直顯電視」，達高對比、高亮度、高動態對比與節能等特性，將大幅提升亮暗細節，以提供絕佳沉浸式頂級觀影享受，打造家庭視聽娛樂新選擇。此外採用群創集團獨家開發的PAM（Pulse-amplitude modulation）調光模式與光學引擎，以主動式調光模式，減輕長久觀看傳統LCD螢幕，易造成眼睛痠澀疲勞的痛點。

新世代miniLED顯示技術 搶攻戶外顯示應用新商機

近年智慧城市快速發展，推動戶外顯示器需求提升，同時運動賽事與資訊娛樂更激發戶外顯示器的需求成長。群創「23.8吋mini LED 戶外顯示器」採用新世代miniLED背光顯示技術與獨家整機技術，具高色飽、高亮度、高動態對比及低功耗等優異特性，大幅提升戶外強光直射環境下的可視性（sunlight readable），即使在戶外仍清楚觀看資訊螢幕，未來將開拓商機於充電樁、大型百貨商場、購物中心等智慧場域整合方案。另群創「36.6吋mini LED車廂廣告顯示器」運用獨家miniLED背光技術導入多分區局部調光（Local Dimming）設計，打造多項超高效能，完美詮釋高亮度、廣色域、高動態對比等高規格畫質表現，並有效提升顯示畫面的明暗與色彩細節。此展品除了可應用於車廂顯示器外，更可導入於遊戲機、攝影機、航海、充電樁等多元戶外顯示解決方案，全面搶占戶外高階顯示器市場商機。