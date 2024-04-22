台積電公布今年調薪3~5% 調幅與去年相同
台積電（2330）公布今年4月年度平均調薪3-5%，與去年調薪相同。個人調薪幅度則視個人績效、年資、職等許多條件而定。半導體業可望跟進。
台積表示，公司持續提供富有挑戰性的世界舞台及具競爭力的薪資福利，與全體同仁共享營運成果。
不過由於調幅與員工期待有頗大的落差，引起不少員工失望，還有員工自嘲今日餐點只能加點白飯犒賞自己。
台積台積電2021年全面性結構調薪達20％，2022年平均調幅也接近1成。不過由於半導體景氣進入修正期，台積電去年調新隨景氣下滑，調薪幅度也回歸常態。
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