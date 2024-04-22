晶創台灣方案回響熱 吸引75家業者申請
晶創台灣方案自2024年起跑，首年預算120億元，其中20億元用於補助業界研發，經濟部祭出「IC設計攻頂補助計畫」及「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」兩項業界科專計畫，結果意外吸引75家業者申請，盛況空前。
國內現約有260家IC設計業者，等於近三分之一業者都來申請經濟部科專計畫。業界推測，包括聯發科（2454）、聯詠、瑞昱等大咖業者都加入，反映我IC設計業者因應美中科技戰、力拚轉型升級熱潮。
對此，經濟部官員表示，基於個資保密，不能透露申請科專業者名稱。惟「IC設計攻頂補助計畫」鎖定前瞻晶片設計，必須具有實力業者才有能力提出計畫合作案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言