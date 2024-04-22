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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

晶創台灣方案回響熱 吸引75家業者申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

晶創台灣方案自2024年起跑，首年預算120億元，其中20億元用於補助業界研發，經濟部祭出「IC設計攻頂補助計畫」及「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」兩項業界科專計畫，結果意外吸引75家業者申請，盛況空前。

國內現約有260家IC設計業者，等於近三分之一業者都來申請經濟部科專計畫。業界推測，包括聯發科（2454）、聯詠、瑞昱等大咖業者都加入，反映我IC設計業者因應美中科技戰、力拚轉型升級熱潮。

對此，經濟部官員表示，基於個資保密，不能透露申請科專業者名稱。惟「IC設計攻頂補助計畫」鎖定前瞻晶片設計，必須具有實力業者才有能力提出計畫合作案。

IC設計 經濟部

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