快訊

留任海委會主委？ 管碧玲喊「趕高鐵」僅說兩字即快閃

「碰」一聲...板橋270戶下午驚傳停電 台電緊急搶修曝原因

本報前進共軍潛艇學院！參觀潛操實驗室、學員操練 飲水機都是台灣「這品牌」

工業富聯攜手創新新材 聚焦3C消費電子型材、廢鋁回收

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯與創新新材共同簽署《戰略合作協定》，雙方將在3C消費電子型材研發、智慧製造與數位化轉型等領域開展全面戰略合作，並簽約成立合資公司，專注廢鋁回收，共同推動產業綠色低碳發展。 工業富聯董事長鄭弘孟、創新新材董事長崔立新率兩家公司高管出席簽約儀式。

工業富聯是全球領先的高端智慧製造及工業互聯網服務商，在電子製造服務產業位居全球第二。 創新新材是中國大陸規模最大的鋁合金材料生產企業之一，產品廣泛應用於3C消費電子、汽車輕量化、建築工業和新能源等領域。 雙方長期保持著緊密的合作關係，此次戰略協定的簽署，標誌著雙方的合作關係再上新台階。

根據協定，在3C消費電子型材方面，工業富聯與創新新材將共同研發新型材料，通過技術創新和市場拓展，不斷擴大全球市場份額，滿足客戶對高品質產品的需求。 雙方將共用市場資訊、技術資源和生產經驗，以降低成本、提高生產效率。

在智慧製造和數字化轉型方面，工業富聯結合自身技術能力，已為創新新材旗下多個工廠提供了精益製造諮詢和數位化系統開發服務，開發行業領先的製造管理運營系統（MOM），帶來了顯著的成本和效率改善效益。 雙方將發揮各自優勢，深化推動智慧製造與數字化轉型方面的合作。

在綠色製造方面，雙方將成立合資公司，在創新新材現有廠房基礎上建設鋁屑回收產線，以高效回收降低碳排放，推動產業綠色低碳發展。 雙方將共同制定回收標準和品質要求，建立有效的物流體系，保障廢料的收集運輸和處理的高效運作，並確保資源得到合理利用。 同時， 加強與相關行業組織的合作與交流，共同推動行業的可持續發展。

創新新材董事長崔立新表示，創新新材作為3C行業的參與者，有責任有義務也有信心為產業綠色發展作出貢獻，希望通過此次與工業富聯簽署戰略合作協議，進一步深化雙方合作，共同推進鋁原材料產業鏈迴圈經濟和綠色發展，為產業和國家雙碳戰略貢獻力量。

工業富聯董事長鄭弘孟表示，工業富聯和創新新材長期以來有著很好的合作基礎，雙方在合作中互利共贏、在創新中機遇共用、在成長中彼此成就。 此次達成的戰略合作，標誌著雙方合作關係邁向了新的台階。 憑藉雙方在各自領域的深厚積累和獨特優勢，強強聯手，相信一定能開創更美好、更符合股東期待的未來。

3C 工業富聯 鴻海

延伸閱讀

智慧家居大步走 Matter實現更好體驗與可靠連結

台中國際旅展今開跑搶暑假商機 雙都設館推在地旅遊

高市自動化技術訓練中心 培育智慧製造產業人才

南市學生用低碳方式探故鄉 用環境地圖描繪家鄉之美

相關新聞

駭客集團Hunters陸續駭進日本HOYA、台灣群光 全球光學產業緊張

駭客集團Hunters International近來接連駭進全球光學業者，繼3月底駭進日本光學大廠HOYA、取得100...

台積電揭露 去年獨董、董事酬勞近2000萬元　

台積電（2330）年報出爐，去年董事酬勞也對外揭露，平均每位董事酬勞為1.18億元，但根據台積電年報指出，幾乎所有獨立董...

研調機構預估今年AI伺服器出貨占比逾1成 鴻海、廣達等台廠受惠

研調機構預估今年全球伺服器整機出貨量將年增2%，其中各家 ODM 2024年出貨方面仍以AI伺服器出貨較為強勁，使全年出...

淨零排放 彭双浪：台灣可藉資通訊優勢打造氣候科技

「穩定供電已經不夠，還必須是綠電。」台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪憂心忡忡，2050年淨零排放目標距離大家一點都不遠，已經是迫在眉睫的事，他呼籲政府的能源轉型政策要更務實，兼顧穩定供電與淨零排放。

彭双浪：連保守日本移民政策都轉向 台灣要更積極

台灣從2020年開始出生人數少於死亡人數，引爆人力危機。台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，連最保守的日本，這幾年都積極開放移民政策，台灣招攬外籍人才必須更積極；他也建議，科技是台灣重要的國防，政府應恢復研發替代役。

Computex變身AI武林大會 50年老牌電腦公會扮推手

不到2個月，台北炙熱的6月即將迎來一場AI武林大會，「你唸得出名字的全球AI大咖，幾乎都會來」，坐在竹科友達全智能會議室內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。