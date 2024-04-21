工業富聯攜手創新新材 聚焦3C消費電子型材、廢鋁回收

鴻海（2317）旗下工業富聯與創新新材共同簽署《戰略合作協定》，雙方將在3C消費電子型材研發、智慧製造與數位化轉型等領域開展全面戰略合作，並簽約成立合資公司，專注廢鋁回收，共同推動產業綠色低碳發展。 工業富聯董事長鄭弘孟、創新新材董事長崔立新率兩家公司高管出席簽約儀式。

工業富聯是全球領先的高端智慧製造及工業互聯網服務商，在電子製造服務產業位居全球第二。 創新新材是中國大陸規模最大的鋁合金材料生產企業之一，產品廣泛應用於3C消費電子、汽車輕量化、建築工業和新能源等領域。 雙方長期保持著緊密的合作關係，此次戰略協定的簽署，標誌著雙方的合作關係再上新台階。

根據協定，在3C消費電子型材方面，工業富聯與創新新材將共同研發新型材料，通過技術創新和市場拓展，不斷擴大全球市場份額，滿足客戶對高品質產品的需求。 雙方將共用市場資訊、技術資源和生產經驗，以降低成本、提高生產效率。

在智慧製造和數字化轉型方面，工業富聯結合自身技術能力，已為創新新材旗下多個工廠提供了精益製造諮詢和數位化系統開發服務，開發行業領先的製造管理運營系統（MOM），帶來了顯著的成本和效率改善效益。 雙方將發揮各自優勢，深化推動智慧製造與數字化轉型方面的合作。

在綠色製造方面，雙方將成立合資公司，在創新新材現有廠房基礎上建設鋁屑回收產線，以高效回收降低碳排放，推動產業綠色低碳發展。 雙方將共同制定回收標準和品質要求，建立有效的物流體系，保障廢料的收集運輸和處理的高效運作，並確保資源得到合理利用。 同時， 加強與相關行業組織的合作與交流，共同推動行業的可持續發展。

創新新材董事長崔立新表示，創新新材作為3C行業的參與者，有責任有義務也有信心為產業綠色發展作出貢獻，希望通過此次與工業富聯簽署戰略合作協議，進一步深化雙方合作，共同推進鋁原材料產業鏈迴圈經濟和綠色發展，為產業和國家雙碳戰略貢獻力量。

工業富聯董事長鄭弘孟表示，工業富聯和創新新材長期以來有著很好的合作基礎，雙方在合作中互利共贏、在創新中機遇共用、在成長中彼此成就。 此次達成的戰略合作，標誌著雙方合作關係邁向了新的台階。 憑藉雙方在各自領域的深厚積累和獨特優勢，強強聯手，相信一定能開創更美好、更符合股東期待的未來。