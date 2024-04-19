車用網通庫存調整 法人估南電首季恐虧損、第2季拚轉盈

PCB載板廠商南電（8046）尚未公布首季財報，不過法人預估，南電相對同業面臨車用PCB與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，估今年首季本業面臨虧損壓力，若結算為虧損將為2019年來首季出現虧損，並預期今年第2季力拚轉盈。

南電尚未公布首季財報，但法人分析，南電首季營收已持續反映市況包含網通客戶庫存調整與BT載板受到消費不振、車用PCB價格壓力等因素，估計首季財報將呈現單季虧損，預期今年第2季則將自谷底回升。

法人也分析，南電在今年首季本業面臨虧損，不過預期今年第2季仍有機會隨營收成長而單季轉盈，主要仍看消費應用與AI伺服器所需HDI出貨放量進度，以及PCB配合日系遊戲機出貨情況而定。

南電日前已公布今年首季營收71.01億元，季減少23.74%，年減少43.56%，符合公司與法人預期季減少20%至25%，法人分析，南電ABF客戶庫存調整仍持續。

南電今年3月營收為26.66億元，月成長42.39%，年減少38.92%。法人分析，南電ABF客戶庫存調整仍持續，BT和PCB中低階產品面臨價格競爭預期2024年下半年營運才有望優於上半年。