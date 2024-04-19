快訊

美CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

占用3車道！國1南九如段「4大車撞一團」紫爆回堵5公里 1司機受傷送醫

台股遇「黑色星期五」重挫逾770點 創收盤史上最大跌點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股遇上「黑色星期五」，受到國內外利空訊息衝擊，包括晶圓龍頭大廠台積電（2330）下修市場展望、市場對聯準會降息預期延後、半導體大廠ASML財報遜色、中東地緣政治風險又起等，加權指數盤中跌點一度擴大至1,009.32點，為史上第二大盤中跌點，收盤雖然跌幅收斂，但指數仍跳水774.08點，改寫台股史上收盤最大跌點，跌幅3.81%，收在19,527.12點，成交金額爆量至7,047.88億元，創台股史上單日第三大。

台股本周因今日重挫，周K線在連8紅止步，周線大跌1,209.45點，周跌幅5.83%，為2002年7月以來單周最差表現，單周平均日均量5,220.05億元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出，晶圓龍頭大廠台積電法說會下修全球半導體、晶圓代工及車用市場的展望，市場對於法說會結果感到失望，加上近期美股多頭暫歇等環境，導致今日台股大跌。根據晶圓龍頭大廠釋出的看法，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，2024全年的成長力道由原先預估年增超過10%，降為約10%，晶圓代工則由原先估計年成長20%，下修為年增14~19%，車用部分狀況比預期更差，預期將由成長轉為衰退。

不過，尹乃芸說明，台積電本身的財報數據仍亮眼，包括第1季營收年增16.5%，稅後純益與每股盈餘均年增9%，整體第1季財報表現高於先前公司財測，並優於市場預期，此外亦可維持今年全年營收目標年增21~26%不變，顯示營運狀況仍相當穩健，強大的技術競爭優勢可維持產業的領導地位，仍看好其後續表現。

尹乃芸認為，目前可先觀察下周美國龍頭科技大廠的超級財報周，包括Meta、Microsoft、Google等科技巨頭都將公布最新第1季財報，其中宜關注四大CSP (雲端服務業者) 對於未來AI發展的資本支出展望，從中評估全球AI最新的發展進程，及AI帶動的獲利是否持續反應在企業營運，將有利於相關供應鏈的投資情緒。

針對美國降息預期方面，尹乃芸分析，雖然目前市場對於降息預期延後，然觀察美債殖利率要再大幅彈升機率不大，有利改善市場風險偏好，因為美股近期漲勢暫歇，預期第2季台股將於季線下緣至月線上緣區間，短線受到不確定因素影響，震盪機率較大，可趁拉回時分批布局質優個股，看好AI題材為台股今年投資主軸，包括散熱、伺服器、晶圓代工等皆可持續留意。

台積電 台股 晶圓代工

延伸閱讀

5月台股期跌807點

雲豹不理台股崩跌今漲停 網喊：是不是該認錯直上雲豹了？

台股大跳水千點兇手是誰？網揭市場動盪原因：安全帶要綁好了

台股盤中一度下跌逾千點 10檔鎖漲停屹立不搖

相關新聞

他喊：特斯拉股價大跌加買！曝「財報看不出來」的價值在這

美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人，股價下跌。PTT網友指出「趁股價大跌加買」，他分析，特斯拉是投資主因是「狗狗幣」，且執行長馬斯克隨口一句話都會牽連市場脈動，他認為「這些是財報看不出來的價值」。其他人坦言，「沒辦法說服大眾特斯拉是科技公司就準備慘了」。

台股發生什麼事？三大「巧合」因素衝擊 盤中一度暴跌千點

台股早盤跳空開低，盤中指數猶如大怒神一路下殺，跌點一度超過千點，最低觸及19291點，終場下跌774點，以19527點作...

419股災又是黑色星期五！台股今創史上最大跌點紀錄 以1萬9527點收盤

台北股市今（19）日殺聲震天，開盤即跳空大跌破2萬點大關，盤中加權股價指數下探1萬9291點，指數重摔1010點，終場以...

台股出現史上最大災情 證交所說話了 都是他們惹的禍

台北股市加權股價指數重摔774點，創史上收盤最大跌點，以1萬9527點作收，跌幅3.81％，成交爆出大量7047億元，證...

高股息ETF換股潮開跑 00900大開大闔調整持股為哪樁？

市場重量級焦點-高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束...

台股重挫774點創史上單日最大跌點 週線終止連4紅

台積電法說行情失靈，加上中東以伊情勢升溫，台股今天盤中指數崩跌1009.32點，創史上盤中第二大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。