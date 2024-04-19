台股遇「黑色星期五」重挫逾770點 創收盤史上最大跌點

台股遇上「黑色星期五」，受到國內外利空訊息衝擊，包括晶圓龍頭大廠台積電（2330）下修市場展望、市場對聯準會降息預期延後、半導體大廠ASML財報遜色、中東地緣政治風險又起等，加權指數盤中跌點一度擴大至1,009.32點，為史上第二大盤中跌點，收盤雖然跌幅收斂，但指數仍跳水774.08點，改寫台股史上收盤最大跌點，跌幅3.81%，收在19,527.12點，成交金額爆量至7,047.88億元，創台股史上單日第三大。

台股本周因今日重挫，周K線在連8紅止步，周線大跌1,209.45點，周跌幅5.83%，為2002年7月以來單周最差表現，單周平均日均量5,220.05億元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出，晶圓龍頭大廠台積電法說會下修全球半導體、晶圓代工及車用市場的展望，市場對於法說會結果感到失望，加上近期美股多頭暫歇等環境，導致今日台股大跌。根據晶圓龍頭大廠釋出的看法，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，2024全年的成長力道由原先預估年增超過10%，降為約10%，晶圓代工則由原先估計年成長20%，下修為年增14~19%，車用部分狀況比預期更差，預期將由成長轉為衰退。

不過，尹乃芸說明，台積電本身的財報數據仍亮眼，包括第1季營收年增16.5%，稅後純益與每股盈餘均年增9%，整體第1季財報表現高於先前公司財測，並優於市場預期，此外亦可維持今年全年營收目標年增21~26%不變，顯示營運狀況仍相當穩健，強大的技術競爭優勢可維持產業的領導地位，仍看好其後續表現。

尹乃芸認為，目前可先觀察下周美國龍頭科技大廠的超級財報周，包括Meta、Microsoft、Google等科技巨頭都將公布最新第1季財報，其中宜關注四大CSP (雲端服務業者) 對於未來AI發展的資本支出展望，從中評估全球AI最新的發展進程，及AI帶動的獲利是否持續反應在企業營運，將有利於相關供應鏈的投資情緒。

針對美國降息預期方面，尹乃芸分析，雖然目前市場對於降息預期延後，然觀察美債殖利率要再大幅彈升機率不大，有利改善市場風險偏好，因為美股近期漲勢暫歇，預期第2季台股將於季線下緣至月線上緣區間，短線受到不確定因素影響，震盪機率較大，可趁拉回時分批布局質優個股，看好AI題材為台股今年投資主軸，包括散熱、伺服器、晶圓代工等皆可持續留意。