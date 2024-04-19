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尖端科技獲青睞 統一 NYSE FANG+ 投資價值浮現

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
統一 NYSE FANG+ ETF 基金定期定額績效表。單位：%, 資料來源：Morningstar, 分類為跨國投資股票型-指數股票型-產業類。計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，採簡單報酬率進行回溯試算，計算至2024/3/31。 註：定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本定期定額投資績效係以基金淨值試算，投資人除能符合最低申贖基數要求，否則無法直接向投信公司申購基金，僅能於集中交易市場進行投資交易。
統一 NYSE FANG+ ETF 基金定期定額績效表。單位：%, 資料來源：Morningstar, 分類為跨國投資股票型-指數股票型-產業類。計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，採簡單報酬率進行回溯試算，計算至2024/3/31。 註：定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本定期定額投資績效係以基金淨值試算，投資人除能符合最低申贖基數要求，否則無法直接向投信公司申購基金，僅能於集中交易市場進行投資交易。

美股隨著財報季展開，近期財報表現是市場關注的焦點，根據LSEG資料，目前市場預估2024第1季標普500企業獲利成長為5%，預估有雙位數成長的產業有通訊服務、科技、公用事業、消費耐久財等，提供美股後市動能。

統一NYSE FANG+ETF基金（00757）追蹤NYSE FANG+指數，指數成分股多為相關產業領頭之巨型企業，投資領域橫跨人工智慧、電子商務、社群媒體、新能源車及物聯網等科技領域，該指數成分股範圍集中於10檔尖端科技，適合偏好科技股的投資人，若看好美國高科技產業類股的成長爆發力，此時可透過00757布局參與行情。

股市盤勢變化快速，定期定額投資是最佳投資術，以統一 NYSE FANG+基金為例，各期間定期定額報酬率在同類型產品中都名列前茅(表)，成績相當突出，是累積財富的好幫手。

統一投信指出，股市短線回檔修正可趁勢布局，投資人可趁機加碼或持續定期定額的方式布局，以參與未來科技股的爆發性成長為目標。預期股市仍以半導體、AI產業類股為主流，透過統一NYSE FANG+ ETF基金參與市場的投資步調，一手掌握參與尖端科技的長線成長趨勢。

定期定額 布局

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