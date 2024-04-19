美國市場需求強勁 神達數位今明年車用業務審慎樂觀

神達（3706）衝刺車用業務，旗下神達數位2023年受到客戶庫存調整影響，導致業績下滑，展望後市，神達數位總經理張樂羣指出，聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務為主要增長動能，尤其美國市場需求強勁，對今年營運審慎樂觀看待，預估神達數位2024年營收將有雙位數成長，2025年成長幅度有機會進一步擴大。

神達數位為神達集團旗下專注在車用電子、物聯網與雲端服務產業的子公司，擁有完整豐富的先進導航系統、車規等級ODM設計製造經驗，以Mio、Magellan與Navman自有品牌行銷消費與專業市場。

神達數位2023年受到客戶端庫存待去化影響，加上2022年業績基期較高，導致2023年營收降至49.61億元，較2022年的61.27億元、下滑19.03％。

展望後市，張樂羣表示，對神達數位今年營運抱持審慎樂觀態度，預計下半年營運將優於上半年，看好全年營收將有雙位數增幅，成長動能主要來自聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務成長。

其中，神達數位聯網型行車記錄器透過Tier 1客戶出貨給美國市場，出貨動能強勁，預期光今年上半年出貨量就超過去年全年表現，估2024全年將有二至三成年增幅。

其次則是車隊管理系統，過往神達數位主要提供客戶平板電腦，但近年增加影像處理、AI功能，讓神達數位不論在軟體、硬體、AI、雲端平台皆能提供客戶服務，成為神達數位競爭優勢。

張樂羣表示，神達數位在車隊管理系統業務新接客戶訂單增加，且在既有客戶方面，神達數位出貨的產品項目也同步擴大，尤其今年在美國市場將會成長很大，因為當地車隊管理業務正蓬勃發展，至於歐洲市場仍在醞釀階段，預計2025年歐美市場相關業務將同步成長。

神達數位今年另一個成長動能，則來自神達集團近期的組織重組，將集團內工業電腦部門，整合至神達數位，在2024年台北車電展期間，神達數位就展出搭載雙系統的27吋自助服務機，以及最新嵌入式電腦設備。

此外，神達今年股東會其中一個議案就是配合神達數位未來申請股票上市計畫，神達得辦理所持有神達數位對外釋股及/或放棄神達數位現金增資認股權利案，也等於預告神達數位IPO計畫在即。