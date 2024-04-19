快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

美國市場需求強勁 神達數位今明年車用業務審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神達數位總經理張樂羣。記者吳凱中／攝影
神達數位總經理張樂羣。記者吳凱中／攝影

神達（3706）衝刺車用業務，旗下神達數位2023年受到客戶庫存調整影響，導致業績下滑，展望後市，神達數位總經理張樂羣指出，聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務為主要增長動能，尤其美國市場需求強勁，對今年營運審慎樂觀看待，預估神達數位2024年營收將有雙位數成長，2025年成長幅度有機會進一步擴大。

神達數位為神達集團旗下專注在車用電子、物聯網與雲端服務產業的子公司，擁有完整豐富的先進導航系統、車規等級ODM設計製造經驗，以Mio、Magellan與Navman自有品牌行銷消費與專業市場。

神達數位2023年受到客戶端庫存待去化影響，加上2022年業績基期較高，導致2023年營收降至49.61億元，較2022年的61.27億元、下滑19.03％。

展望後市，張樂羣表示，對神達數位今年營運抱持審慎樂觀態度，預計下半年營運將優於上半年，看好全年營收將有雙位數增幅，成長動能主要來自聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務成長。

其中，神達數位聯網型行車記錄器透過Tier 1客戶出貨給美國市場，出貨動能強勁，預期光今年上半年出貨量就超過去年全年表現，估2024全年將有二至三成年增幅。

其次則是車隊管理系統，過往神達數位主要提供客戶平板電腦，但近年增加影像處理、AI功能，讓神達數位不論在軟體、硬體、AI、雲端平台皆能提供客戶服務，成為神達數位競爭優勢。

張樂羣表示，神達數位在車隊管理系統業務新接客戶訂單增加，且在既有客戶方面，神達數位出貨的產品項目也同步擴大，尤其今年在美國市場將會成長很大，因為當地車隊管理業務正蓬勃發展，至於歐洲市場仍在醞釀階段，預計2025年歐美市場相關業務將同步成長。

神達數位今年另一個成長動能，則來自神達集團近期的組織重組，將集團內工業電腦部門，整合至神達數位，在2024年台北車電展期間，神達數位就展出搭載雙系統的27吋自助服務機，以及最新嵌入式電腦設備。

此外，神達今年股東會其中一個議案就是配合神達數位未來申請股票上市計畫，神達得辦理所持有神達數位對外釋股及/或放棄神達數位現金增資認股權利案，也等於預告神達數位IPO計畫在即。

神達 美國

延伸閱讀

美國會表決援烏案前夕 川普：歐洲應提供更多金援

日本再度崛起

傳以色列官員通知美國「將在24至48小時內報復」 伊朗核設施尚無損害

中國商務部調查裁定 美國丙酸進口涉及傾銷

相關新聞

台積電法說會／估第2季美元營收有望逾200億美元 季增上看8%

台積電（2330）18日召開法說會公布展望，台積電預估，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計...

美國市場需求強勁 神達數位今明年車用業務審慎樂觀

神達（3706）衝刺車用業務，旗下神達數位2023年受到客戶庫存調整影響，導致業績下滑，展望後市，神達數位總經理張樂羣指...

Meta 推最新語言模型 Meta Llama 3 擁有更精準推理能力

雲端服務業者、大型平台競爭大語言模型(LLM)地位，Meta宣布推出新一代先進開源大型語言模型Meta Llama 3，...

憂心個資外流 誠美材股東控告董事長何昭陽

誠美材（4960）經營權之爭延燒，繼日前董事長、總經理發聲明互嗆之後，19日則有股東前往臺北地檢署按鈴申告，對董事長何昭...

研調機構預估今年 AI NB 出貨達4,500萬台

研調機構預估2024年AI NB出貨將達4,500萬台，占整體NB市場出貨量約四分之一。法人機構指出，雖AI PC產品仍...

鑫惟科技將與宣德共同切入工控應用領域

宣德（5457）轉投資鑫惟科技將在本月智慧顯示展（Touch Taiwan 2024），推出最新的車用MiniLED及R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。