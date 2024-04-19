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鑫惟科技將與宣德共同切入工控應用領域

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

宣德（5457）轉投資鑫惟科技將在本月智慧顯示展（Touch Taiwan 2024），推出最新的車用MiniLED及RGB直顯屏幕，並宣布與宣德以廠中廠的方式，共同合作切入車用和工控領域的MiniLED應用。

鑫惟科技是COB（chip on board）製程的領先者，將裸晶片用導電或非導電膠黏附在基板上，再進行引線鍵合實現電力連接。COB封裝具間距更小、更省電等多項優點。同時，亮度可達兩千尼特，突破原本側光亮度極限，且對比度更鮮明，適合用在特殊場域，例如遊艇導航、車用主螢幕等。

正因掌握COB製程，鑫惟科技聯袂與多家大廠合作，除與宣德科技策略合作進駐桃園廠區，也宣布與法國Micro LED 新星Aledia及台韓中等多間面板廠合作，共同致力下一代 Mini／Micro LED產品的研發和推廣，在市場上取得更大競爭優勢。

鑫惟科技率先量產雷射焊接技術在Mini LED燈板製程，可取代傳統SMT可做到更小晶粒，更高密度，不僅提高生產效率，也改善Mini LED製程的穩定性和可靠性，並憑藉獨家開發的封裝技術，可有效提升一般直下式燈板所困擾的勻光性, 並相較傳統製程 POB 產品可將燈板亮度提升達30%。業界認為，這項技術將為 Mini LED應用及成本帶來重大影響。

鑫惟科技表示，雖然MiniLED在消費性市場的滲透速度不如預期，但中長期MiniLED在高亮度及省電的表現符合市場發展趨勢，加上MiniLED原物料成本, 良率與兩年前已大幅度下降，因此對下半年及2025年市場保持樂觀態度。

LED Mini LED 宣德

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