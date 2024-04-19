小心求職被詐騙 104人力銀行：不會透過「+44」變造電話進行人才招募

最近陸續有民眾收到WhatsApp或簡訊，發自「+44」開頭的變造電話，內容是「你好，我是來自台灣104人力銀行招募的麗華，您對遠距工作有興趣嗎？我們的台灣合作夥伴公司正在招募新員工。我可以跟你分享更多細節嗎？」104人力銀行嚴正聲明，公司內部查無此人，且人才招募必定使用官方招募管道，絕不會透過WhatsApp、LINE等通訊軟體。

同一時間，台灣就業通也遭到相同方式冒用，104人力銀行提醒，可先從簡訊電話號碼判斷真偽，若是「+86」、「+44」、「+22」常為詐騙集團使用。

104人力銀行近期接獲求職者反應，網路出現冒名「104人力銀行」盜版帳號，在社群網站、通訊軟體當中（包括LINE、facebook粉絲專頁、社團）假104人力銀行官方的名義，透過誇張不實、或是假冒官方活動，誘騙誤導求職者、以「加入好友」、「加入社群」、「發訊息」的方式推薦不明公司與職缺工作。

104人力銀行嚴正聲明，104人力銀行及所屬員工，絕不會用任何名義進行官方以外的管道招募；104人力銀行所有社群媒體帳號均獲得平台官方的「藍勾勾」、「深藍色盾牌」認證，並且不會以私訊、單獨對話框的模式與求職者懇談。

104人力銀行官方頻道如下：

104人力銀行提供以下三個判斷方法，避免求職詐騙：

近年由於新冠疫情的影響，網購和線上娛樂商機大幅成長，導致許多詐騙集團透過電話來電矇騙受害人，知名來電過濾APP「Whoscall」過去曾在年度報告中指出，「跨境詐騙」現已成為首要威脅，境外與變造號碼因受限於台灣的電信法規，來電時都會顯示「+」開頭，其中又以「+86」「+44」「+22」開頭的號碼，為2020年所統計最多詐騙電話的前3名，單是「Whoscall」APP阻擋「+86」次數在單年度就達13.7萬次，「+44」與「+22」分別也有8.7萬次與3.4萬次的阻擋量，民眾應小心提防。

方法2：不合理高薪、過於優渥工作條件，詐騙機率高。

104人力銀行指出，任何過高的薪資、過於優渥的福利、過於輕鬆的工作，都可能是詐騙集團魅惑求職者上鉤的誘餌。建議求職者查詢104薪資情報，透過真實的大數據 資料庫了解市場職務薪資，並可依工作年資、學歷、產業、地區、公司規模等各向度展開細部查詢。

方法3：透過社群媒體聯絡求職資訊，詐騙機率高。

104人力銀行絕不會用官方以外的管道招募，若接到104獵才顧問主動聯繫，可先確認顧問聯絡的電話是否為104人力銀行的電話，電子郵件網域是否為@104.com.tw，接著再與顧問約時間了解職務內容，確認為104獵才顧問且對職缺感興趣再提供履歷，避免個資外洩。若有任何疑慮，不分享、求證、檢舉3步驟自保，也歡迎撥打104職場安全諮詢專線 02-29126104 轉 8222確認真偽。