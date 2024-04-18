英特爾宣布 完成首台商用高數值孔徑EUV光刻機組裝
半導體巨人英特爾於18日宣布，在其俄勒岡州的研發中心，完成業界首台商用高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）光刻機的組裝。
半導體設備商艾司摩爾（ASML）於去年底在社群平台X貼出圖片，顯示開始將第一套高數值孔徑EUV系統的主要部分出貨給英特爾。如今英特爾宣布已完成組裝，展現領先競爭對手的用意明顯。
在4年發展5個製程節點計畫，預計最先進可達Intel 18A製程之後，英特爾規畫未來將在其Intel 14A製程正式導入利用高數值孔徑EUV。先前根據分析師預估，這套高數值孔徑EUV設備的價格約達2.5億歐元。
英特爾於日前透露，將在2027年前開發出14A製程，以及Intel 14A-E製程。
英特爾強調，高數值孔徑EUV設備TWINSCAN EXE:5000現正進行校準，這套設備結合該公司晶圓廠內的其他技術，有望能製印出比現有EUV設備小1.7倍的特徵。
同時，英特爾提到，後續該公司也已計畫購置下一代TWINSCAN EXE:5200B系統。
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